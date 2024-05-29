Наступит «новый мир»? Безумные предсказания астрологов и нумерологов о конце СВО

Российский же предсказатель по звёздам Тамара Глоба предполагает, что конфликт пойдёт на спад уже в этом году. Женщина поняла это, поскольку этот год сильно напоминает период Второй мировой войны с точки зрения астрологии. Тем не менее она утверждает, что СВО закончится в этом году только юридически. Основные же проблемы стоит ожидать в 2029–2031 годах, а затем начнётся «новый мир».