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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Наступит «новый мир»? Безумные предсказания астрологов и нумерологов о конце СВО

Наступит «новый мир»? Безумные предсказания астрологов и нумерологов о конце СВО

29 мая 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
Конфликт России и Украины продолжается уже несколько лет, но его конца до сих пор не видно. Ранее различные эксперты выражали своё мнение относительно окончания СВО. Не высказывались только астрологи, тарологи и нумерологи. Дать им слово решили журналисты 56orb.ru.
Сюжет
СВО

Что предсказывала Ванга?

Уже много лет прошло с предсказания Ванги, в котором она предрекла конец конфликта России и Украины. По её словам, произойти это должно уже в 2024 году. Современные толкователи же считают, что у конца может быть две причины: либо всё закончит президент России Владимир Путин, либо — новый президент Украины.

Несмотря на давность предсказания, многие люди всё равно доверяют чутью гадалки. Ведь ранее уже сбывалось то, что она предрекала: распад СССР или теракт, произошедший 11 сентября, с участием самолётов и башен-близнецов.

У цифр своё мнение

Математик Григорий Кваша провёл расчёт и анализ и смог выяснить, что специальная военная операция с высокой вероятностью закончится в 2025 году победой России. Такой вывод учёный сделал на основе уже произошедших исторических событий. Он также уверен, что в состав Российской Федерации со временем войдут ещё несколько новых территорий.

Ещё одни люди, пользующиеся цифрами для предсказаний событий в будущем, — нумерологи. Только вот они считают, что конца конфликта ждать в ближайшее время не стоит: произойти это может примерно через несколько лет. Кроме того, 2026 год нумеролог Екатерина назвала «новым миром без Украины».

А что говорят звёзды?

Немецкий астролог Кристоф Нидервизер уверен, что в ближайшее время произойдёт множество значимых событий, которые оставят сильный отпечаток на формировании исторических процессов, однако окончания СВО ждать раньше 2025 года, по его мнению, не стоит.

Российский же предсказатель по звёздам Тамара Глоба предполагает, что конфликт пойдёт на спад уже в этом году. Женщина поняла это, поскольку этот год сильно напоминает период Второй мировой войны с точки зрения астрологии. Тем не менее она утверждает, что СВО закончится в этом году только юридически. Основные же проблемы стоит ожидать в 2029–2031 годах, а затем начнётся «новый мир».

Напомним, что ранее различные эксперты и политики неоднократно высказывали свои точки зрения касательно даты окончания специальной военной операции. Кто-то из них утверждал, что «мир» наступит уже в ближайшее время, кто-то пророчил продолжение военных действий ещё минимум несколько лет. Все они основывались на взаимоотношениях России и Украины, успехах на фронте и реакции Запада.

Конец близок? СВО на Украине может закончиться уже в 2024 году
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