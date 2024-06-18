Американский ветеран морской пехоты считает, что в конце концов победу одержит Россия. Жители же Украины после поражения захотят «свести счёты» с Зеленским, поэтому, чтобы этого не допустить, он может бежать: например, в Великобританию. Если же его успеют задержать, то судебное разбирательство может длиться несколько лет с участием других стран в том числе.