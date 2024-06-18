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Updated Сегодня, 12:48

Саммит прошёл зря? К чему привели международные обсуждения конфликта на Украине

Саммит прошёл зря? К чему привели международные обсуждения конфликта на Украине

18 июня 2024, 12:46
Фото: REUTERS
С 15 по 16 июня в Швейцарии состоялся мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине, где, на удивление, Россия не приняла участия. Изначально планировалось собрать до 160 делегаций, но прибыли только 92. Что они решили и когда закончится СВО, — читайте в материале Бел.Ру.
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СВО

Что планировалось?

Изначально саммит в Швейцарии должны были посетить более 160 стран, кроме России, чьи политики скептически относились к данному мероприятию. Представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что основной целью данного саммита будет предоставление России плана Зеленского как ультиматума.

Провести мирную встречу Москвы и Киева предложил Китай, однако вместо этого устроили саммит в Швейцарии, на который Россию и вовсе не пригласили.

К чему привёл саммит?

Помимо России, на саммит не явились Китай, а также большинство стран СНГ, Азии, Латинской Америки и ЮАР. Президента США Джо Байдена заменила вице-президент, которая ушла с мероприятия до его окончания, Бразилия только наблюдала за процессом, а от Индии выступал бывший посол страны в РФ. Президент Колумбии и вовсе отказался от участия, отметив, что эти обсуждения не приведут к мирному решению проблемы.

При этом большинство участников саммита всё-таки признали, что в переговорах по конфликту на Украине всё же должна участвовать Россия, поэтому во вторых подобных обсуждениях планируется присутствие РФ.

«Настоящего мира по Украине нельзя достичь без России», — отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Накануне саммита президент Российской Федерации Владимир Путин высказал предложения о мирном урегулировании конфликта, поэтому на встрече делегации в основном обсуждали его слова. Кто-то назвал его предложение ультиматумом, а кто-то, наоборот, — «проблеском надежды».

В то же время западные СМИ пишут, что дальнейший путь всё ещё неясен, а страны-участники не предложили повторно провести подобную встречу.

Мнение экспертов

Ранее эксперты утверждали, что военный конфликт на Украине может закончиться в ближайшие недели, если Запад перестанет снабжать их оружием. Другие уверены, что решающее сражение состоится уже в августе или сентябре — именно оно может поставить точку в специальной военной операции.

Иностранные же эксперты не соглашаются с данными высказываниями: по их мнению, отказ от поставки оружия Украине ни к чему не приведёт, кроме усиления российских позиций, а это, в свою очередь, помешает дипломатическому решению конфликта.

Американский ветеран морской пехоты считает, что в конце концов победу одержит Россия. Жители же Украины после поражения захотят «свести счёты» с Зеленским, поэтому, чтобы этого не допустить, он может бежать: например, в Великобританию. Если же его успеют задержать, то судебное разбирательство может длиться несколько лет с участием других стран в том числе.

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