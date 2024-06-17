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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Белгородского медика, работающего в зоне СВО, наградили медалью за мужество

За спасение погибавших: белгородка получила медаль за помощь раненным в зоне СВО

17 июня 2024, 07:26
Фото: 1MI

Белгородского медика, работающего в зоне СВО, наградили медалью за мужество

Медаль «За спасение погибавших» получила белгородский медик Елена Павленко, которая ушла на передовую добровольцем почти в самом начале СВО. Женщина признаётся, что помогает всем раненым, руководствуясь клятвой Гиппократа. Подробности сообщили журналисты РИА «Новости».
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Медики

Командующий группировкой войск «Север» Александр Лапин вручил государственные награды тем военным медикам, которые проявили мужество в зоне специальной военной операции на харьковском направлении. Церемонию провели в преддверии Дня медицинского работника.

Медаль «За спасение погибавших» получила лейтенант медицинской службы из Белгорода Елена Павленко. Медик отправилась добровольцем в зону СВО в самом её начале, поэтому помощь пострадавшим мирным жителям, а также российским и украинским военным оказывала уже неоднократно.

Приходилось эвакуировать не только наших раненых, но и раненых ВСУ, мирное население, которое было просто брошено украинскими военными. Оказывали помощь и обеспечивали медицинскими препаратами. Клятва Гиппократа — она для всех. Боец противника, мирный житель или наш боец — мы оказываем помощь всем.
Елена Павленко
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мужество#Медики#Новости Белгорода#Награды#Белгород#СВО
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