За спасение погибавших: белгородка получила медаль за помощь раненным в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Командующий группировкой войск «Север» Александр Лапин вручил государственные награды тем военным медикам, которые проявили мужество в зоне специальной военной операции на харьковском направлении. Церемонию провели в преддверии Дня медицинского работника.
Медаль «За спасение погибавших» получила лейтенант медицинской службы из Белгорода Елена Павленко. Медик отправилась добровольцем в зону СВО в самом её начале, поэтому помощь пострадавшим мирным жителям, а также российским и украинским военным оказывала уже неоднократно.
Приходилось эвакуировать не только наших раненых, но и раненых ВСУ, мирное население, которое было просто брошено украинскими военными. Оказывали помощь и обеспечивали медицинскими препаратами. Клятва Гиппократа — она для всех. Боец противника, мирный житель или наш боец — мы оказываем помощь всем.
Елена Павленко