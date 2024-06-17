За спасение погибавших: белгородка получила медаль за помощь раненным в зоне СВО

Медаль «За спасение погибавших» получила лейтенант медицинской службы из Белгорода Елена Павленко. Медик отправилась добровольцем в зону СВО в самом её начале, поэтому помощь пострадавшим мирным жителям, а также российским и украинским военным оказывала уже неоднократно.