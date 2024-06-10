Пьяная белгородка убила сожителя, а медикам соврала, что он ушёл

Белгородка ответит в суде за пьяное убийство сожителя

В марте жительница Шебекинского горокруга убила своего сожителя во время конфликта. Мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь, но скончался до приезда медиков. Подозреваемая попыталась спрятать тело убитого во дворе их дома, а врачам сказала, что мужчина ушёл, рассказали в пресс-службе СК.