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Белгородка ответит в суде за пьяное убийство сожителя

Пьяная белгородка убила сожителя, а медикам соврала, что он ушёл

10 июня 2024, 11:21
Фото: 1MI

Белгородка ответит в суде за пьяное убийство сожителя

В марте жительница Шебекинского горокруга убила своего сожителя во время конфликта. Мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь, но скончался до приезда медиков. Подозреваемая попыталась спрятать тело убитого во дворе их дома, а врачам сказала, что мужчина ушёл, рассказали в пресс-службе СК.

По версии следствия, 27 марта 2024 года 45-летняя обвиняемая и её 41-летний сожитель находились у себя дома в селе Красная Поляна Шебекинского горокруга. В какой-то момент между возлюбленными возник пьяный конфликт. В ходе ссоры белгородка схватила нож и ударила мужчину в спину.

Раненый мужчина смог вызвать себе скорую помощь, но не дождался её и умер до прибытия медицинских работников.

Чтобы замести следы, обвиняемая вынесла тело сожителя во двор. Когда на место прибыли медики, она заявила, что мужчина получил незначительные травмы и ушёл из дома. Тело убитого обнаружили сотрудники полиции.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На время следствия обвиняемая была заключена под стражу. Дело передали в суд.

Нож в спину: белгородка убила сожителя и спрятала во дворе, чтобы его не нашли медики
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