Пьяная белгородка убила сожителя, а медикам соврала, что он ушёл

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По версии следствия, 27 марта 2024 года 45-летняя обвиняемая и её 41-летний сожитель находились у себя дома в селе Красная Поляна Шебекинского горокруга. В какой-то момент между возлюбленными возник пьяный конфликт. В ходе ссоры белгородка схватила нож и ударила мужчину в спину.
Раненый мужчина смог вызвать себе скорую помощь, но не дождался её и умер до прибытия медицинских работников.
Чтобы замести следы, обвиняемая вынесла тело сожителя во двор. Когда на место прибыли медики, она заявила, что мужчина получил незначительные травмы и ушёл из дома. Тело убитого обнаружили сотрудники полиции.
В отношении белгородки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На время следствия обвиняемая была заключена под стражу. Дело передали в суд.