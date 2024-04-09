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Суд

Ревнивца, душившего жену дома и в гостях и ударившего её ножом, отправят под суд

9 апреля 2024, 16:02
Фото: 1MI
Суд

Суд рассмотрит дело против белгородца, пытавшегося убить жену из ревности

Житель села Головчино Грайворонского горокруга пытался задушить и зарезать свою супругу. Уголовное дело направлено в суд. Подробности сообщает региональный следком.

17 февраля 2024 года 43-летний житель села Головчино Грайворонского округа из-за вспышки ревности начал душить свою жену. Женщине удалось вырваться, она забежала в дом соседки. Следом за ней пришёл муж, который вновь начал душить супругу. Женщине снова удалось вырваться из его рук.

Тогда мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов по телу жены. Остановить мужчину удалось сыну. Трагических последствий удалось избежать, женщине оказали своевременную медицинскую помощь.

В отношении ревнивого мужа возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). По уголовному делу проведены следственные и процессуальные действия. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.

Белгородец пытался задушить и зарезать свою жену из-за вспышки ревности
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