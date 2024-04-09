Ревнивца, душившего жену дома и в гостях и ударившего её ножом, отправят под суд

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
17 февраля 2024 года 43-летний житель села Головчино Грайворонского округа из-за вспышки ревности начал душить свою жену. Женщине удалось вырваться, она забежала в дом соседки. Следом за ней пришёл муж, который вновь начал душить супругу. Женщине снова удалось вырваться из его рук.
Тогда мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов по телу жены. Остановить мужчину удалось сыну. Трагических последствий удалось избежать, женщине оказали своевременную медицинскую помощь.
В отношении ревнивого мужа возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). По уголовному делу проведены следственные и процессуальные действия. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.