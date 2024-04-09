Ревнивца, душившего жену дома и в гостях и ударившего её ножом, отправят под суд

17 февраля 2024 года 43-летний житель села Головчино Грайворонского округа из-за вспышки ревности начал душить свою жену. Женщине удалось вырваться, она забежала в дом соседки. Следом за ней пришёл муж, который вновь начал душить супругу. Женщине снова удалось вырваться из его рук.