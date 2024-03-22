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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

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Суд

Белгородец поссорился с женой и пытался выбросить из окна ёлку

22 марта 2024, 08:54
Фото: 1MI
Суд

Белгородца приговорили к принудительным работам за оскорбление полицейских

Молодой староосколец был в нетрезвом состоянии, поссорился с женой и оскорбил сотрудников полиции. Мужчина попал под уголовное дело. Его в итоге приговорили к принудительным работам, сообщает Старооскольский городской суд.

16 декабря прошлого года двое сотрудников патрульно-постовой службы прибыли на вызов в квартиру в микрорайон Звёздный Старого Оскола. Женщина сообщила полицейским, что её супруг, 24-летний местный житель, находится в нетрезвом состоянии и совершил в отношении неё противоправные действия. Увидев полицейских, он начал их оскорблять и угрожать.

Во время суда мужчина признал себя виновным полностью и сообщил, что из-за ссоры с женой он устроил дома скандал, часть новогодней ёлки пытался выбросить в окно. Спустя время супруга вызвала полицию. Мужчине это не понравилось, поэтому он начал оскорблять правоохранителей. Затем он пытался вытолкнуть их из квартиры.

Когда мужчину задержали и доставили на допрос, он уже протрезвел и понял, что натворил. Подсудимый раскаялся в содеянном и написал письмо с извинениями за оскорбления сотрудников полиции. В отношении старооскольца возбуждены уголовные дела по ст. 319 и ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы. Однако с учётом отношения мужчины к содеянному и отсутствия отягчающих обстоятельств суд заменил ему наказание на принудительные работы. Таким образом, жителя региона приговорили к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в областном суде.

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