Белгородец поссорился с женой и пытался выбросить из окна ёлку

Во время суда мужчина признал себя виновным полностью и сообщил, что из-за ссоры с женой он устроил дома скандал, часть новогодней ёлки пытался выбросить в окно. Спустя время супруга вызвала полицию. Мужчине это не понравилось, поэтому он начал оскорблять правоохранителей. Затем он пытался вытолкнуть их из квартиры.