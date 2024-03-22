Белгородец поссорился с женой и пытался выбросить из окна ёлку

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
16 декабря прошлого года двое сотрудников патрульно-постовой службы прибыли на вызов в квартиру в микрорайон Звёздный Старого Оскола. Женщина сообщила полицейским, что её супруг, 24-летний местный житель, находится в нетрезвом состоянии и совершил в отношении неё противоправные действия. Увидев полицейских, он начал их оскорблять и угрожать.
Во время суда мужчина признал себя виновным полностью и сообщил, что из-за ссоры с женой он устроил дома скандал, часть новогодней ёлки пытался выбросить в окно. Спустя время супруга вызвала полицию. Мужчине это не понравилось, поэтому он начал оскорблять правоохранителей. Затем он пытался вытолкнуть их из квартиры.
Когда мужчину задержали и доставили на допрос, он уже протрезвел и понял, что натворил. Подсудимый раскаялся в содеянном и написал письмо с извинениями за оскорбления сотрудников полиции. В отношении старооскольца возбуждены уголовные дела по ст. 319 и ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы. Однако с учётом отношения мужчины к содеянному и отсутствия отягчающих обстоятельств суд заменил ему наказание на принудительные работы. Таким образом, жителя региона приговорили к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в областном суде.