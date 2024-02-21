Белгородка оскорбила свою соседку в общедомовом чате и попала на штраф

Белгородку оштрафовали за оскорбление соседки

Инцидент произошёл в Шебекинском округе. Местная жительница затаила обиду на свою соседку и написала в общедомовом чате сообщение, оскорбляющее честь и достоинство её оппонентки. Та терпеть такое отношение не стала и обратилась в прокуратуру.