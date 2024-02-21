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Белгородка оскорбила свою соседку в общедомовом чате и попала на штраф

21 февраля 2024, 12:36
Фото: 1MI
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Белгородку оштрафовали за оскорбление соседки

Инцидент произошёл в Шебекинском округе. Местная жительница затаила обиду на свою соседку и написала в общедомовом чате сообщение, оскорбляющее честь и достоинство её оппонентки. Та терпеть такое отношение не стала и обратилась в прокуратуру.

Жительница Шебекинского городского округа увидела в общедомовом чате в Telegram оскорбление в её сторону. Унижающее честь и достоинство сообщение в адрес потерпевшей написала её соседка.

Местная жительница не стала терпеть оскорбление и обратилась в межрайонную прокуратуру с заявлением. Против оставившей спорное сообщение женщины завели административное дело по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ.

Мировой судья постановил, что соседка должна заплатить административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Постановление уже вступило в законную силу.

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#Общество#Белгородская область#Оскорбление#Белгород#Соседи#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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