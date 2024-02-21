Белгородка оскорбила свою соседку в общедомовом чате и попала на штраф

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Жительница Шебекинского городского округа увидела в общедомовом чате в Telegram оскорбление в её сторону. Унижающее честь и достоинство сообщение в адрес потерпевшей написала её соседка.
Местная жительница не стала терпеть оскорбление и обратилась в межрайонную прокуратуру с заявлением. Против оставившей спорное сообщение женщины завели административное дело по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ.
Мировой судья постановил, что соседка должна заплатить административный штраф в размере 5 тыс. рублей.
Постановление уже вступило в законную силу.