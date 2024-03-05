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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Нож

Белгородец пытался задушить и зарезать свою жену из-за вспышки ревности

5 марта 2024, 15:04
Фото: 1MI
Нож
Покушение на убийство произошло 17 февраля в селе Грайворонского округа. Мужчина приревновал жену и начал её душить, а затем нанёс ножом несколько ударов. Подробности сообщили в региональном следкоме.

Днём 17 февраля 2024 года 43-летний житель села Головчино Грайворонского городского округа находился в своём частном доме вместе с 41-летней супругой. Мужчина приревновал жену и начал её душить. Женщина смогла выбраться из рук мужа, выбежать из дома и забежать к соседям.

Однако мужчина быстро нашёл супругу и при свидетеле снова начал душить её. Потерпевшая опять вырвалась, но мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов в область спины и живота. Остановить мужчину смог сын.

Пострадавшей удалось вовремя оказать медицинскую помощь, а в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Белгородца задержали, ему предъявили обвинение.

Суд назначил фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Жена#Покушение на убийство#Белгород#Грайворонский горокруг#Александра Склярова
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