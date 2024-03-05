Белгородец пытался задушить и зарезать свою жену из-за вспышки ревности

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Днём 17 февраля 2024 года 43-летний житель села Головчино Грайворонского городского округа находился в своём частном доме вместе с 41-летней супругой. Мужчина приревновал жену и начал её душить. Женщина смогла выбраться из рук мужа, выбежать из дома и забежать к соседям.
Однако мужчина быстро нашёл супругу и при свидетеле снова начал душить её. Потерпевшая опять вырвалась, но мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов в область спины и живота. Остановить мужчину смог сын.
Пострадавшей удалось вовремя оказать медицинскую помощь, а в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Белгородца задержали, ему предъявили обвинение.
Суд назначил фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.