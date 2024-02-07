Белгородец разозлился на бывшую жену и едва не убил чужого годовалого ребёнка

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
3 февраля 2024 года 40-летний пьяный житель Белгородской области находился в квартире в Коминтерновском районе Воронежа. В ходе ссоры с бывшей супругой, которая в тот момент держала на руках годовалого ребёнка своей знакомой, мужчина с силой ударил по голове мальчика. Ребёнка госпитализировали.
Белгородца задержали. Против него возбудили уголовное дело за покушение на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие просит суд заключить мужчину под стражу.
Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили всех участников, включая мать пострадавшего ребёнка, назначили экспертизы. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.