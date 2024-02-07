Белгородец разозлился на бывшую жену и едва не убил чужого годовалого ребёнка

3 февраля 2024 года 40-летний пьяный житель Белгородской области находился в квартире в Коминтерновском районе Воронежа. В ходе ссоры с бывшей супругой, которая в тот момент держала на руках годовалого ребёнка своей знакомой, мужчина с силой ударил по голове мальчика. Ребёнка госпитализировали.