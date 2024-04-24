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Published Сегодня, 14:32

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Собака

Мужчину, убившего щенка перед приездом губернатора, оштрафовали на 40 тысяч

24 апреля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Собака

В Курской области оштрафовали мужчину, который застрелил щенка

В Курской области перед приездом губернатора был застрелен щенок, который жил на стройке. 45-летний мужчина признал свою вину, ему выписали штраф в 40 тысяч рублей, сообщают «‎Курские известия»‎.

27 марта губернатор Курской области должен был посетить Дом культуры в посёлке Жерновец, где проводился ремонт. В социальных сетях жители соседней области сообщили, что перед его приездом был застрелен щенок, который жил на стройке.

Эта ситуация вызвала огромный общественный резонанс, а сам губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал, что виновные будут наказаны.

Сообщается, что 45-летний житель Золотухинского района признал свою вину. Согласно ч. 2 ст. 20.13 КоАП, ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей и конфисковали оружие. Постановление ещё не вступило в законную силу.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Собака#Черноземье#Роман Старовойт
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