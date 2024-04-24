Мужчину, убившего щенка перед приездом губернатора, оштрафовали на 40 тысяч

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
27 марта губернатор Курской области должен был посетить Дом культуры в посёлке Жерновец, где проводился ремонт. В социальных сетях жители соседней области сообщили, что перед его приездом был застрелен щенок, который жил на стройке.
Эта ситуация вызвала огромный общественный резонанс, а сам губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал, что виновные будут наказаны.
Сообщается, что 45-летний житель Золотухинского района признал свою вину. Согласно ч. 2 ст. 20.13 КоАП, ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей и конфисковали оружие. Постановление ещё не вступило в законную силу.