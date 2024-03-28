Нож в спину: белгородка убила сожителя и спрятала во дворе, чтобы его не нашли медики

Белгородка убила сожителя ножом в спину

Убийство случилось в частном доме в одном из посёлков Шебекинского округа. Сожители выпивали, когда у них в очередной раз возник конфликт на бытовой почве: тогда белгородка ударила мужчину ножом в спину. Тот успел вызвать скорую помощь, но скончался до её приезда, сообщили в следкоме региона.

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