Нож в спину: белгородка убила сожителя и спрятала во дворе, чтобы его не нашли медики

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По версии следствия, 27 марта этого года 45-летняя жительница посёлка Красная Поляна Шебекинского округа вместе со своим 41-летним возлюбленным находилась дома и выпивала алкоголь. Между ними в очередной раз возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина схватила нож и ударила им в спину мужчины.
Сразу после ранения белгородец вызвал себе скорую помощь, однако до её прибытия скончался. Тело женщина перенесла во двор дома, а медикам сказала, что сожитель не стал дожидаться помощи, поскольку ранение было незначительное, и ушёл.
Позже сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, а в отношении жительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Белгородку задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинения и заключат под стражу.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.