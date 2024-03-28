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Труп мужчины во дворе белгородки

Нож в спину: белгородка убила сожителя и спрятала во дворе, чтобы его не нашли медики

28 марта 2024, 14:47
Фото: Следком РФ по Белгородской области
Труп мужчины во дворе белгородки

Белгородка убила сожителя ножом в спину

Убийство случилось в частном доме в одном из посёлков Шебекинского округа. Сожители выпивали, когда у них в очередной раз возник конфликт на бытовой почве: тогда белгородка ударила мужчину ножом в спину. Тот успел вызвать скорую помощь, но скончался до её приезда, сообщили в следкоме региона.

По версии следствия, 27 марта этого года 45-летняя жительница посёлка Красная Поляна Шебекинского округа вместе со своим 41-летним возлюбленным находилась дома и выпивала алкоголь. Между ними в очередной раз возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина схватила нож и ударила им в спину мужчины.

Сразу после ранения белгородец вызвал себе скорую помощь, однако до её прибытия скончался. Тело женщина перенесла во двор дома, а медикам сказала, что сожитель не стал дожидаться помощи, поскольку ранение было незначительное, и ушёл.

Позже сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, а в отношении жительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Белгородку задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинения и заключат под стражу.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.

Непотушенная сигарета убила белгородца
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#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Нож#Криминал#Белгород#Сожители#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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