Белгородские газовики оказывают поддержку участникам СВО и жителям приграничья

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В числе мер поддержки — рассрочка оплаты. С начала 2024 года за помощью в адрес компании обратились 47 граждан.
При обращении необходимо предоставить пакет документов.
Для оперативного получения информации по вопросам газоснабжения, предоставления рассрочки по оплате за газ, поверки приборов учета газа просим обращаться по телефону 8 980 381 76 52 или через специальную форму «Оперативная помощь участникам СВО и жителям приграничных территорий» на сайте «Газпром межрегионгаз Белгород»
Кроме того, получить дополнительную информацию по вопросам газоснабжения можно по телефону 8 800 301 31 04