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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Белгородские газовики оказывают поддержку участникам СВО и жителям приграничья

Белгородские газовики оказывают поддержку участникам СВО и жителям приграничья

18 июня 2024, 10:36
«Газпром межрегионгаз Белгород» проводит мероприятия, направленные на поддержку участников СВО, членов их семей, а также жителей приграничных населенных пунктов, вынужденных временно покинуть свои домовладения.
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Режим ЧС

В числе мер поддержки — рассрочка оплаты. С начала 2024 года за помощью в адрес компании обратились 47 граждан.

При обращении необходимо предоставить пакет документов.

  • Перечень документов при обращении военнослужащего:
    — копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
    — свидетельство о праве собственности на объект газоснабжения; — копии документов, подтверждающих заключение контракта (копия контракта, справка из военкомата);
  • Перечень документов при обращении члена семьи военнослужащего:
    — копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
    — свидетельство о праве собственности на объект газоснабжения;
    — копии документов, подтверждающих заключение контракта (копия контракта, справка из военкомата);
    — копии документов, подтверждающих статус члена семьи военнослужащего (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие факт усыновления или удочерения и т. д.);
  • Перечень документов при обращении жителя приграничных территорий, на которых введен режим ЧС:
    — копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
    — свидетельство о праве собственности на объект газоснабжения; — копии документов, подтверждающих период временного отсутствия (не проживания) в приграничном населённом пункте.

Для оперативного получения информации по вопросам газоснабжения, предоставления рассрочки по оплате за газ, поверки приборов учета газа просим обращаться по телефону 8 980 381 76 52 или через специальную форму «Оперативная помощь участникам СВО и жителям приграничных территорий» на сайте «Газпром межрегионгаз Белгород»

Кроме того, получить дополнительную информацию по вопросам газоснабжения можно по телефону 8 800 301 31 04

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