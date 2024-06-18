Белгородские газовики оказывают поддержку участникам СВО и жителям приграничья

Для оперативного получения информации по вопросам газоснабжения, предоставления рассрочки по оплате за газ, поверки приборов учета газа просим обращаться по телефону 8 980 381 76 52 или через специальную форму «Оперативная помощь участникам СВО и жителям приграничных территорий» на сайте «Газпром межрегионгаз Белгород»