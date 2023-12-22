«Газпром межрегионгаз Белгород» за год заключил почти 7 тыс. новых договоров

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Больше всего новых потребителей появилось в Белгородском районе и Старооскольском городском округе. Среди них — владельцы частных домов и собственники квартир в многоквартирных домах.
Увеличению количества пользователей природного газа способствовала успешная реализация программ развития газоснабжения и газификации, а также социальной газификации на территории региона.
«Природный газ — экономичный и экологичный вид топлива. Мы делаем всё, чтобы каждый житель области, желающий газифицировать свой дом, имел возможность сделать это в максимально короткие сроки», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Белгородской области.