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«Газпром межрегионгаз Белгород»

«Газпром межрегионгаз Белгород» за год заключил почти 7 тыс. новых договоров

22 декабря 2023, 12:42
Фото: «Газпром»
«Газпром межрегионгаз Белгород»
Количество абонентов-физических лиц ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» с начала 2023 года увеличилось на 6,6 тысяч до 653,34 тысяч.

Больше всего новых потребителей появилось в Белгородском районе и Старооскольском городском округе. Среди них — владельцы частных домов и собственники квартир в многоквартирных домах.

Увеличению количества пользователей природного газа способствовала успешная реализация программ развития газоснабжения и газификации, а также социальной газификации на территории региона.

«Природный газ — экономичный и экологичный вид топлива. Мы делаем всё, чтобы каждый житель области, желающий газифицировать свой дом, имел возможность сделать это в максимально короткие сроки», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Белгородской области.

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#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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