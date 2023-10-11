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«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги

«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги

11 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI
В преддверии отопительного периода «Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает жителям региона о необходимости погасить долги, чтобы без ограничений пользоваться природным газом.

С начала текущего года «Газпром межрегионгаз Белгород» направил уведомления о предстоящем отключении от сети газоснабжения более 40 тысячам потребителей, имеющим задолженность за поставленный газ. Из них более 25 оплатили долги после получения уведомлений.

За период январь–сентябрь текущего года 2123 абонента, чей совокупный долг составил более 33 млн рублей, были отключены от системы газоснабжения. Поставка газа после оплаты задолженности в полном объеме возобновлена 1 047 абонентам.

«Призываем белгородцев оплачивать потребленный газ своевременно и в полном объеме. Самый удобный и быстрый способ — оплата через онлайн-сервисы на нашем корпоративном сайте», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

#Белгородская область#Газпром#Задолженность#Газоснабжение#Межрегионгаз#Белгород#Кристина Семенчук#Отопительный период#Уведомления
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