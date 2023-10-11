«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
С начала текущего года «Газпром межрегионгаз Белгород» направил уведомления о предстоящем отключении от сети газоснабжения более 40 тысячам потребителей, имеющим задолженность за поставленный газ. Из них более 25 оплатили долги после получения уведомлений.
За период январь–сентябрь текущего года 2123 абонента, чей совокупный долг составил более 33 млн рублей, были отключены от системы газоснабжения. Поставка газа после оплаты задолженности в полном объеме возобновлена 1 047 абонентам.
«Призываем белгородцев оплачивать потребленный газ своевременно и в полном объеме. Самый удобный и быстрый способ — оплата через онлайн-сервисы на нашем корпоративном сайте», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.