Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык

Как отметил Терехов, слобожанский язык очень похож на русский, но в нём есть и украинские слова и выражения. Он также добавил, что харьковчане всегда имели очень тесные связи с жителями России. Журналисты Бел.Ру пообщались с доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ» Светланой Кошарной и узнали, существует ли такой язык и в чём его схожесть с белгородским говором.