Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Как отметил Терехов, слобожанский язык очень похож на русский, но в нём есть и украинские слова и выражения. Он также добавил, что харьковчане всегда имели очень тесные связи с жителями России. Журналисты Бел.Ру пообщались с доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ» Светланой Кошарной и узнали, существует ли такой язык и в чём его схожесть с белгородским говором.
По словам диалектолога, Слобожанщина — это территория языкового пограничья, где смешиваются говоры двух языков — русского и украинского. И здесь сложился особый региолект (особая разновидность языка, занимающая промежуточное положение между диалектом и литературным языком — прим.ред.) смешанного типа.
Такие региолекты смешанного типа возникают объективно в силу взаимодействия этносов-носителей разных языков, поэтому в таких смешанных региолектах много заимствований из одного языка в другой. В классификацию русских говоров говоры смешанного типа не включаются. В классификацию украинских говоров говоры смешанного типа тоже не входят. Именно потому, что это результат смешения на языковом пограничье, а не диалекты какого-либо одного языка.
Светлана Кошарная
Профессор добавила, что в суржике нет чисто русской основы и нет чисто украинской.
Самостоятельным языком такие диалекты, конечно, не являются. Это сугубо разговорное образование, в то время как язык предполагает наличие письменной формы, подчинённость нормам, употребление во всех сферах, в частности, в официально-деловой. То есть у суржика нет признаков самостоятельного, отдельного языка. Это именно диалектное (вернее — региолектное, так как включает регион пограничья) образование, обслуживающее только бытовое устное общение.
Светлана Кошарная
Эксперт отметила, что статуса языка у суржика, конечно, нет. Поскольку он не обладает необходимыми признаками самостоятельного языка. В частности, у языка есть письменный стандарт.
Суржик — не диалект русского языка и не диалект украинского языка. Это диалект смешанного типа. Кстати, на границе с Беларусью тоже есть такое смешанное региональное образование. Оно называется «трасянка» (смесь русского и белорусского) и тоже не включается в классификации диалектов русского и белорусского языков.
Светлана Кошарная