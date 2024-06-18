В Белгородской области стало больше непригодных для купания пляжей

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В Корочанском районе временно закрыли два пляжа — в сёлах Поповка и Казанка. Об этом сообщил глава администрации района Николай Нестеров.
Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском горокруге провели проверку качества воды и песка на этих пляжах. Проверка показала, что микробиологические показатели не соответствуют норме.
Купаться в этих водоёмах запрещено с 18 по 28 июня. Результаты следующей пробы будут известны через 10 дней.
Напомним, ранее три пляжа в Белгороде признали непригодными для отдыха, а на одном из Губкинских пляжей нашли кишечную палочку.