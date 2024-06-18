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Пляж

В Белгородской области стало больше непригодных для купания пляжей

18 июня 2024, 16:26
Фото: 1MI
Пляж

Несколько пляжей в Белгородской области не прошли проверку Роспотребнадзора

Открывать купальный сезон белгородцам опасно для здоровья. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения на ещё нескольких пляжах в Белгородской области. Подробности сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров.

В Корочанском районе временно закрыли два пляжа — в сёлах Поповка и Казанка. Об этом сообщил глава администрации района Николай Нестеров.

Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском горокруге провели проверку качества воды и песка на этих пляжах. Проверка показала, что микробиологические показатели не соответствуют норме.

Купаться в этих водоёмах запрещено с 18 по 28 июня. Результаты следующей пробы будут известны через 10 дней.

Напомним, ранее три пляжа в Белгороде признали непригодными для отдыха, а на одном из Губкинских пляжей нашли кишечную палочку.

Где купаться теперь нельзя? На белгородском пляже нашли кишечную палочку
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Корочанский район#Закрытие#Белгород#Николай Нестеров#Пляжи
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