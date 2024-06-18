Где купаться теперь нельзя? На белгородском пляже нашли кишечную палочку

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Губкине взяли пробы воды на местном пляже и обнаружили в ней кишечную палочку. Чтобы обезопасить людей, какое-то время об этом говорили по громкоговорителю прямо на пляже, однако эта информация останавливала от купания далеко не всех, утверждают журналисты.
Издание обратилось за комментарием в Роспотребнадзор, где подтвердили чрезмерное наличие кишечной палочки в водах губкинского пляжа — их количество превышает нормативы.
Информация о необходимости принятии мер по недопущению использования водоёма в целях купания и водопользования, а также выявления и устранения причины загрязнения была направлена в адрес организации, которая эксплуатирует пляж (это «Зеленстрой»), и главы администрации городского округа.
объяснили в ведомстве
Напомним, что купальный сезон официально начался 1 июня. К открытию, по заверению местной власти, по всем нормам оказались готовы все пляжи региона.