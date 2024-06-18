bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Пляж

Где купаться теперь нельзя? На белгородском пляже нашли кишечную палочку

18 июня 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Пляж

Кишечную палочку нашли в водах белгородского пляжа

Сотрудники Роспотребнадзора проверили пробы воды губкинского пляжа и обнаружили в ней кишечную палочку. Из-за этого уже около недели белгородцев просят не посещать данное место отдыха. Подробности сообщили журналисты gubkin.city.

В Губкине взяли пробы воды на местном пляже и обнаружили в ней кишечную палочку. Чтобы обезопасить людей, какое-то время об этом говорили по громкоговорителю прямо на пляже, однако эта информация останавливала от купания далеко не всех, утверждают журналисты.

Издание обратилось за комментарием в Роспотребнадзор, где подтвердили чрезмерное наличие кишечной палочки в водах губкинского пляжа — их количество превышает нормативы.

Информация о необходимости принятии мер по недопущению использования водоёма в целях купания и водопользования, а также выявления и устранения причины загрязнения была направлена в адрес организации, которая эксплуатирует пляж (это «Зеленстрой»), и главы администрации городского округа.
объяснили в ведомстве

Напомним, что купальный сезон официально начался 1 июня. К открытию, по заверению местной власти, по всем нормам оказались готовы все пляжи региона.

Всё-таки успеют? Купальный сезон может начаться на всех белгородских пляжах
Узнать подробнее
Читайте также:
Утонувший рыбак и трагедия на базе отдыха: купальный сезон открыли с происшествиями«Вряд ли успеют»: купальный сезон под вопросом в четырёх районах Белгородской областиВ России летний купальный сезон начнётся раньше срока. Где можно купаться уже в мае?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Губкин#Река#Городской пляж#Белгород#Кишечная палочка
Подпишитесь
Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде
Сегодня, 11:36
Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах
Сегодня, 11:07
Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
Сегодня, 11:17
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Сегодня, 11:45
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
Сегодня, 08:17
Два белгородских села оказались под ударом беспилотников, есть разрушения
Сегодня, 10:23