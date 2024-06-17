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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Жители пострадавшего дома в Шебекино могут получить продуктовые наборы

Жители пострадавшего дома в Шебекино могут получить продуктовые наборы

17 июня 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
О мерах поддержки для жителей пострадавшего дома рассказал Владимир Жданов на оперативном совещании правительства области.

Жителям пострадавшего дома на улице Железнодорожная в Шебекино начали выдавать продуктовые наборы. На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили помощь жителям частично обвалившегося дома.

Глава администрации Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что уже 80 продуктовых наборов раздали. Как рассказал Жданов, помощь эта актуальная и люди уже идут за такой поддержкой снова.

Напомним, что жители четырёх секций повреждённого дома получат по 10 тысяч рублей. К каждому подойдут индивидуально, чтобы не оставить без помощи тех, кто не имеет постоянной регистрации в многоквартирном доме.

Жителям пострадавшего дома в Шебекино выплатят по 10 тысяч рублей
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Гуманитарная помощь#Шебекино#Помощь#Продуктовые наборы
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