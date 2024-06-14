bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Гладков рассказал о помощи военным в Белгородской области

Гладков: Мы регион, который с первых дней увидел, что такое война

14 июня 2024, 13:03
Фото: Артем Черненко / bel.ru

Гладков рассказал о помощи военным в Белгородской области

14 июня Вячеслав Гладков выступил с докладом о работе регионального правительства за 2024 год. В эфире он рассказал о помощи защитникам страны от области и бизнесменов.

О помощи мобилизованным, добровольцам и контрактникам от региона рассказал Вячеслав Гладков на докладе о работе областного правительства в 2023 году.

«Мы регион, который с первых дней увидел, что такое война. И нам необходимо всем миром помогать тем, кто с оружием руках сейчас воюет за нашу страну», — заявил Гладков в эфире.

Вячеслав Гладков рассказал о выплатах военным, о помощи от бизнеса и о решении проблем семей военных. Это не только помощь для тех, кто подписал контракт, был мобилизован или ушёл добровольцем, но и пограничники и члены росгвардии.

«Мы продолжим эту работу, и я уверен, что нам не будет стыдно за результаты этой работы. Мы будем продолжать и дальше помогать всем военнослужащим на территории Белгородской области. Бойцам министерства обороны, пограничной службы, росгвардии, потому что они с оружием защищают нас», — рассказал губернатор.
Маленький размер, чёткая картинка: что такое FPV-дроны и как их используют военные?
Узнать подробнее
Читайте также:
Что известно про наступление Армии России под Харьковом?РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле Белгородчины«После жизни с тёщей это ерунда»: 75 российских военных вернули из плена
#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Добровольцы#Росгвардия#Губернатор#Помощь#Оружие#Новости Белгорода#Военнослужащие#Мобилизация#Отчёт Гладкова за 2023 год
Подпишитесь
Подъезд МКД обрушился в результате обстрела белгородского Шебекино, есть раненые
Сегодня, 12:51
В Сети появились новые фото и видео разрушенного обстрелом подъезда в Шебекино
Сегодня, 13:11
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Сегодня, 08:56
Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО
Сегодня, 09:12
Гладков прокомментировал ЧП под Белгородом, произошедшее во время ракетной опасности
Сегодня, 11:48
Белгородэнерго напоминает: рыбачить под ЛЭП опасно для жизни!
Сегодня, 12:00
"