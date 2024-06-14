Гладков: Мы регион, который с первых дней увидел, что такое война

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
О помощи мобилизованным, добровольцам и контрактникам от региона рассказал Вячеслав Гладков на докладе о работе областного правительства в 2023 году.
«Мы регион, который с первых дней увидел, что такое война. И нам необходимо всем миром помогать тем, кто с оружием руках сейчас воюет за нашу страну», — заявил Гладков в эфире.
Вячеслав Гладков рассказал о выплатах военным, о помощи от бизнеса и о решении проблем семей военных. Это не только помощь для тех, кто подписал контракт, был мобилизован или ушёл добровольцем, но и пограничники и члены росгвардии.
«Мы продолжим эту работу, и я уверен, что нам не будет стыдно за результаты этой работы. Мы будем продолжать и дальше помогать всем военнослужащим на территории Белгородской области. Бойцам министерства обороны, пограничной службы, росгвардии, потому что они с оружием защищают нас», — рассказал губернатор.