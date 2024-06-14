«Дом кишит тараканами»: белгородцы — о нашествии насекомых и отсутствии помощи от УК

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Под постом губернатора о проблеме рассказала белгородка Юлия. Женщина проживает в доме № 9 на бульваре 1-го Салюта. По её словам, дом кишит тараканами.
«Дом просто пышет тараканами, дезинсекция, которая проводится нашей УК (если можно её так назвать), не помогает, так как это нельзя назвать дезинсекцией, два раза пшикнули — и пошли!» — возмущается женщина.
Другая местная жительница Елена также подтвердила, что в доме есть насекомые, никакие средства от них уже не помогают.
«Это просто какой-то ужас, ничего не помогает. Поздно вечером просто падают с крыши на подоконники, а потом через щели, которых в нашем доме немало, проникают в квартиры», — рассказала Елена.
Ситуацию прокомментировал Михаил Бредихин. Он сообщил, что сотрудников управляющей организации направили для проведения обследования.
Также Бредихин добавил, что, если УО не исполняет условия договора управления, то для инициирования контрольно-надзорных мероприятий необходимо официальное обращение жильцов. Собственники могут обратиться с заявлением в УГЖН или же направить обращение через систему ГИС ЖКХ на сайте госуслуг.
Отметим, что жители дома уже не в первый раз жалуются на тараканов. Собственники обращались с жалобой в декабре прошлого года.