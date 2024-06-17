ВСУ продолжают атаковать приграничье, а в Белгороде могут поднять цены на проезд

Во время оперсовещания правительства обсуждался вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. В Белгородской агломерации тарифы на перевозку пассажиров не повышались пять лет. Из-за снижения пассажиропотока доходы перевозчиков упали. При этом увеличилась стоимость запасных и горюче-смазочных материалов.