ВСУ продолжают атаковать приграничье, а в Белгороде могут поднять цены на проезд

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
17 июня ВСУ обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском горокруге. Пострадали три человека — мужчина и две женщины. Мирные жители получили минно-взрывные травмы и контузию.
Кроме того, разрушения зафиксировали в четырёх квартирах, пяти домах, в административном здании и соцобъекте.
Утром ВСУ атаковали горокруг беспилотниками. Несколько сёл временно остались без света. Также повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Из мирных жителей никто не пострадал.
Сегодня суд начал рассматривать дело против бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Его обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что незаконные деяния он совершил в период, когда работал гендиректором БИК.
Во время суда Иванов и его адвокат ходатайствовали о переносе заседания. Экс-мэр заявлял, что его лишили возможности ознакомиться с материалами дела. Заседание решили не останавливать.
Кроме того, во время заседания Иванов вину не признал и назвал обвинение надуманным.
Подробнее — в материале.
Во время оперсовещания правительства обсуждался вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. В Белгородской агломерации тарифы на перевозку пассажиров не повышались пять лет. Из-за снижения пассажиропотока доходы перевозчиков упали. При этом увеличилась стоимость запасных и горюче-смазочных материалов.
В связи с этим сейчас стоит вопрос об увеличении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте.