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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

ВСУ продолжают атаковать приграничье, а в Белгороде могут поднять цены на проезд

ВСУ продолжают атаковать приграничье, а в Белгороде могут поднять цены на проезд

17 июня 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 17 июня, во время обстрела ВСУ пострадали трое мирных жителей, в правительстве обсуждали возможность увеличения стоимости проезда, а в суде начали рассматривать дело против бывшего мэра Иванова.

Раненные при атаке ВСУ

17 июня ВСУ обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском горокруге. Пострадали три человека — мужчина и две женщины. Мирные жители получили минно-взрывные травмы и контузию.

Кроме того, разрушения зафиксировали в четырёх квартирах, пяти домах, в административном здании и соцобъекте.

Утром ВСУ атаковали горокруг беспилотниками. Несколько сёл временно остались без света. Также повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Из мирных жителей никто не пострадал.

Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской области
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Суд над Ивановым

Сегодня суд начал рассматривать дело против бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Его обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что незаконные деяния он совершил в период, когда работал гендиректором БИК.

Во время суда Иванов и его адвокат ходатайствовали о переносе заседания. Экс-мэр заявлял, что его лишили возможности ознакомиться с материалами дела. Заседание решили не останавливать.

Кроме того, во время заседания Иванов вину не признал и назвал обвинение надуманным.

Подробнее — в материале.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов не признал вину и назвал обвинение надуманным
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Проезд подорожает?

Во время оперсовещания правительства обсуждался вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. В Белгородской агломерации тарифы на перевозку пассажиров не повышались пять лет. Из-за снижения пассажиропотока доходы перевозчиков упали. При этом увеличилась стоимость запасных и горюче-смазочных материалов.

В связи с этим сейчас стоит вопрос об увеличении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте.

Белгородский замгубернатора предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда
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