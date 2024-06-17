Экс-мэр Белгорода Антон Иванов не признал вину и назвал обвинение надуманным

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Суд начал рассматривать дело против бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. По данным следствия, незаконные деяния он совершил, будучи генеральным директором БИК.
Во время заседания Иванов заявил, что его лишили возможности ознакомиться с материалами дела. Он и его адвокат поэтому ходатайствовали о переносе заседания. Заседания судья решил не останавливать.
«В один день вообще не было вещественных доказательств, следственный комитет не передал. Вывозят меня [из СИЗО], на поездку уходит от четырёх до шести часов. Материальное техническое обеспечение не очень хорошее. Файлы нельзя посмотреть. Из-за этого я не смог надлежащим образом ознакомиться с материалами дела», — цитирует Иванова издание.
Также журналисты сообщают, что Иванов получал ценные подарки от директора компании «ПромАгроСтрой» Александра Барыбина за покровительство и попустительство по службе. Среди подарков числится ультрабук Lenovo, зимние колёса за 160 тыс. рублей, смартфон за 130 тыс. рублей и планшет за 102 тыс. рублей. Самым дорогим презентом оказался автомобиль BMW.
Отмечается, что вину Иванов не признаёт. Он заявил, что считает обвинение надуманным.