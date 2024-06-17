Экс-мэр Белгорода Антон Иванов не признал вину и назвал обвинение надуманным

«В один день вообще не было вещественных доказательств, следственный комитет не передал. Вывозят меня [из СИЗО], на поездку уходит от четырёх до шести часов. Материальное техническое обеспечение не очень хорошее. Файлы нельзя посмотреть. Из-за этого я не смог надлежащим образом ознакомиться с материалами дела», — цитирует Иванова издание.