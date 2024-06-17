Последствия утренней атаки ВСУ белгородцы заметили в семи населённых пунктах

Сразу несколько населённых пунктов Грайворонского округа попали под удар ВСУ. Так, в селе Козинка БПЛА сбросил взрывное устройство, из-за чего в многоквартирном доме произошло задымление кровли. В Глотово после сброса другого взрывного устройства пострадали четыре автомобиля.