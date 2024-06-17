Последствия утренней атаки ВСУ белгородцы заметили в семи населённых пунктах

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Сразу несколько населённых пунктов Грайворонского округа попали под удар ВСУ. Так, в селе Козинка БПЛА сбросил взрывное устройство, из-за чего в многоквартирном доме произошло задымление кровли. В Глотово после сброса другого взрывного устройства пострадали четыре автомобиля.
Кроме того, повреждения получили линии электропередачи. Без электроэнергии временно остаются жители пяти населённых пунктов: Совхозного, Казачка, Горьковского, Чапаевского и Головчино. К восстановительным работам аварийные службы приступят только после согласования с Минобороны РФ.
По предварительным данным, в результате атак из мирных жителей никто не пострадал.