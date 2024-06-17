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ВСУ атаковали беспилотниками Грайворонский горокруг Белгородской области

Последствия утренней атаки ВСУ белгородцы заметили в семи населённых пунктах

17 июня 2024, 06:52
Фото: 1MI

ВСУ атаковали беспилотниками Грайворонский горокруг Белгородской области

В двух населённых пунктах разрушения зафиксировали в МКД и четырёх авто. В ещё пяти поселениях пропала электроэнергия из-за повреждения ЛЭП. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сразу несколько населённых пунктов Грайворонского округа попали под удар ВСУ. Так, в селе Козинка БПЛА сбросил взрывное устройство, из-за чего в многоквартирном доме произошло задымление кровли. В Глотово после сброса другого взрывного устройства пострадали четыре автомобиля.

Кроме того, повреждения получили линии электропередачи. Без электроэнергии временно остаются жители пяти населённых пунктов: Совхозного, Казачка, Горьковского, Чапаевского и Головчино. К восстановительным работам аварийные службы приступят только после согласования с Минобороны РФ.

По предварительным данным, в результате атак из мирных жителей никто не пострадал.

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под атаку БПЛА
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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