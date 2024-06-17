Белгородцы высказались о переводе беременных и мам с малолетними детьми на удалёнку

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Журналисты Бел.Ру выяснили, как к этой идее относятся читатели.
Власти хотят стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удалёнку. Такие рекомендации уже готовит Минтруд. По информации источника, ведомство сначала планирует изучить успешные практики компаний, которые поощряют сотрудников с семейными обязанностями. Инициатива поможет сгладить дефицит кадров, а также снизить занятость в неформальном секторе.
Журналисты Бел.Ру выяснили, как к этой идее относятся читатели. На момент публикации в опросе приняли участие 1623 человека. Большинство читателей, 54% опрошенных, инициативу о переводе женщин в период беременности и воспитания малолетних детей на удалёнку поддержали.
Почти 9% респондентов ответили, что делать этого не нужно. А 14% считают, что переводить на дистанционную работу нужно, но не всех. Остальные 23% читателей хотели увидеть результат опроса.
Напомним, в 2023 году в Белгородской области самой молодой роженице было 15 лет, а в этом году — 14 лет. Самые молодые мамы родили своего первого ребёнка.