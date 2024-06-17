Белгородцы высказались о переводе беременных и мам с малолетними детьми на удалёнку

Власти хотят стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удалёнку. Такие рекомендации уже готовит Минтруд. По информации источника, ведомство сначала планирует изучить успешные практики компаний, которые поощряют сотрудников с семейными обязанностями. Инициатива поможет сгладить дефицит кадров, а также снизить занятость в неформальном секторе.