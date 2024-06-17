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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Белгородцы высказались о переводе беременных и мам с малолетними детьми на удалёнку

Белгородцы высказались о переводе беременных и мам с малолетними детьми на удалёнку

17 июня 2024, 14:26
Фото: 1MI
Для российских работодателей хотят ввести стимулы, чтобы они поощряли сотрудников с семейными обязанностями. Рекомендации сейчас готовит Минтруд, пишут «Известия». В них включат вопрос перевода женщин в период беременности и воспитания малолетних детей на дистанционную работу.
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Работа

Журналисты Бел.Ру выяснили, как к этой идее относятся читатели.

Власти хотят стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удалёнку. Такие рекомендации уже готовит Минтруд. По информации источника, ведомство сначала планирует изучить успешные практики компаний, которые поощряют сотрудников с семейными обязанностями. Инициатива поможет сгладить дефицит кадров, а также снизить занятость в неформальном секторе.

Журналисты Бел.Ру выяснили, как к этой идее относятся читатели. На момент публикации в опросе приняли участие 1623 человека. Большинство читателей, 54% опрошенных, инициативу о переводе женщин в период беременности и воспитания малолетних детей на удалёнку поддержали.

Почти 9% респондентов ответили, что делать этого не нужно. А 14% считают, что переводить на дистанционную работу нужно, но не всех. Остальные 23% читателей хотели увидеть результат опроса.

Напомним, в 2023 году в Белгородской области самой молодой роженице было 15 лет, а в этом году — 14 лет. Самые молодые мамы родили своего первого ребёнка.

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