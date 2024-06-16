В первый рабочий день белгородцам обещают грозы, дожди и град

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Синоптики рассказали, что ожидает белгородцев в первый день рабочей недели. Завтра, 17 июня, в Белгородской области ожидаются осадки в виде града, рассказали МЧС России по Белгородской области.
МЧС Белгородской области предупреждают, что 17 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер ночью составит 5-10 метров в секунду, а днём — 9-14 метров в секунду.
Синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, днём в отдельных районах град.
Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла, а днём — 21-26 градусов тепла.