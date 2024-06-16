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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В первый рабочий день белгородцам обещают грозы, дожди и град

В первый рабочий день белгородцам обещают грозы, дожди и град

16 июня 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики предупреждают белгородцев: в начале недели 17 июня местами может быть град, грозы и кратковременные дожди.
Сюжет
МЧС

Синоптики рассказали, что ожидает белгородцев в первый день рабочей недели. Завтра, 17 июня, в Белгородской области ожидаются осадки в виде града, рассказали МЧС России по Белгородской области.

МЧС Белгородской области предупреждают, что 17 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер ночью составит 5-10 метров в секунду, а днём — 9-14 метров в секунду.

Синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, днём в отдельных районах град.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла, а днём — 21-26 градусов тепла.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Дожди#Град#Грозы#Синоптики#Белгород
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