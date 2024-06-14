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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Непогода

Погода испортит настроение белгородцам в выходные

14 июня 2024, 16:09
Фото: Изображение Midjourney
Непогода

Белгородцам обещают дожди, грозы и сильный ветер

Максимально температура воздуха поднимется до +27 ˚С. При грозах порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.
Сюжет
Погода

В субботу, 15 июня, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт небольшой дождь. Днём ожидаются кратковременные дожди. Местами пройдут ливни и грозы, в отдельных районах ожидается град.

Ветер северо-восточный ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём он усилится до 8-13 м/с. При грозах местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +12 ˚С до +17 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +22… +27 ˚С.

В воскресенье, 16 июня, ожидается облачная погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днём временами ожидаются небольшие, местами умеренные дожди и грозы.

Ветер восточный будет дуть днём со скоростью 8-13 м/с, при грозах порывы ветра достигнут 17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +15 ˚С… +20 ˚С. Днём ожидается от +22 ˚С до +27 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Град#Новости Белгорода#Синоптики#Белгород
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