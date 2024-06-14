Погода испортит настроение белгородцам в выходные

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В субботу, 15 июня, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт небольшой дождь. Днём ожидаются кратковременные дожди. Местами пройдут ливни и грозы, в отдельных районах ожидается град.
Ветер северо-восточный ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём он усилится до 8-13 м/с. При грозах местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +12 ˚С до +17 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +22… +27 ˚С.
В воскресенье, 16 июня, ожидается облачная погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днём временами ожидаются небольшие, местами умеренные дожди и грозы.
Ветер восточный будет дуть днём со скоростью 8-13 м/с, при грозах порывы ветра достигнут 17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +15 ˚С… +20 ˚С. Днём ожидается от +22 ˚С до +27 ˚С.