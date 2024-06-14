Погода испортит настроение белгородцам в выходные

Ветер северо-восточный ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём он усилится до 8-13 м/с. При грозах местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +12 ˚С до +17 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +22… +27 ˚С.