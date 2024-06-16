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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Песков рассказал о целях создания буферной зоны в Харьковской области

Песков рассказал о целях создания буферной зоны в Харьковской области

16 июня 2024, 11:25
Фото: 1MI
Зачем создаётся буферная зона в Харьковской области объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сюжет
Обстрел

Дмитрий Песков рассказал, что санитарную зону в Харьковской области продолжат создавать, пока российские регионы не перестанут обстреливать.

С пресс-секретарём президента поговорил журналист Павел Зарубин. В требованиях о мировом соглашении Владимир Путин поставил условие, что Киев должен вывести свои войска с территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Журналист спросил, почему в требования не вошла Харьковская область, из который обстреливают Белгород. Песков напомнил, что там сейчас создают санитарную зону.

«По Харьковской области, идет же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», — сказал Песков.
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#Алёна Мальцева#Владимир Путин#Харьковская область#Обстрел#Дмитрий Песков#СВО#Обстрелы#Войска#Буферная зона
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