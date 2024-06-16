Песков рассказал о целях создания буферной зоны в Харьковской области

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Дмитрий Песков рассказал, что санитарную зону в Харьковской области продолжат создавать, пока российские регионы не перестанут обстреливать.
С пресс-секретарём президента поговорил журналист Павел Зарубин. В требованиях о мировом соглашении Владимир Путин поставил условие, что Киев должен вывести свои войска с территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Журналист спросил, почему в требования не вошла Харьковская область, из который обстреливают Белгород. Песков напомнил, что там сейчас создают санитарную зону.
«По Харьковской области, идет же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», — сказал Песков.