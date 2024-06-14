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Владимир Путин

Путин назвал условия для мирного урегулирования конфликта на Украине

14 июня 2024, 11:01
Фото: 1MI
Владимир Путин
Условия для мирного урегулирования президент Владимир Путин озвучил 14 июня на встрече с руководством МИД. Если все предложения примут, то боевые действия прекратятся и РФ будет готова к переговорам, заверил глава государства.

Президент Владимир Путин перечислил условия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава государства озвучил их на встрече с Министерством иностранных дел 14 июня.

Первое условие: Киев должен вывести свои войска с территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. «Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину», — цитирует президента РИА «Новости».

Второе условие: Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО. России нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседнего государства, подчеркнул президент.

Владимир Путин назвал перечисленные условия простыми. Если их готовы выполнить, то со стороны РФ в ту же минуту последует приказ прекратить огонь, государство будет готово начать переговоры.

Президент добавил, что сегодня РФ делает реально мирное предложение. Если же Украина и её западные партнёры откажутся, то ответственность за кровопролитие останется на них.

Путин подчеркнул, что речь идёт не о приостановке конфликта, а о полном его прекращении.

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#Владимир Путин#Политика#Президент#Белгород
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