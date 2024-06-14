Путин назвал условия для мирного урегулирования конфликта на Украине

Первое условие: Киев должен вывести свои войска с территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. «Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину», — цитирует президента РИА «Новости».