Путин назвал условия для мирного урегулирования конфликта на Украине

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Президент Владимир Путин перечислил условия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава государства озвучил их на встрече с Министерством иностранных дел 14 июня.
Первое условие: Киев должен вывести свои войска с территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. «Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину», — цитирует президента РИА «Новости».
Второе условие: Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО. России нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседнего государства, подчеркнул президент.
Владимир Путин назвал перечисленные условия простыми. Если их готовы выполнить, то со стороны РФ в ту же минуту последует приказ прекратить огонь, государство будет готово начать переговоры.
Президент добавил, что сегодня РФ делает реально мирное предложение. Если же Украина и её западные партнёры откажутся, то ответственность за кровопролитие останется на них.
Путин подчеркнул, что речь идёт не о приостановке конфликта, а о полном его прекращении.