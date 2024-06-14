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Published Сегодня, 17:29

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Путин: ВС РФ вынуждены отодвигать линию фронта для предотвращения атак по Белгороду

Путин: ВС РФ вынуждены отодвигать линию фронта для предотвращения атак по Белгороду

14 июня 2024, 17:29
На встрече «Время героев» Путин объяснил, как планируют предотвратить атаки на Белгород и регион.

Владимир Путин рассказал, что российская армия вынуждена отодвигать линию фронта в сторону Харькова для снижения количества террористических атак по Белгороду и Белгородской области.

«Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», — объяснил президент.

Рассказал об этом президент на встрече «Время героев» в подмосковном городе Солнечногорск.

«Та глубина в 10-15 км не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но постепенно отодвигает эту угрозу. Ребята, которые сейчас там воюют, — достойно выполняют эту задачу», — заявил президент.
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