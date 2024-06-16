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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Атаки беспилотников и потоп в Белгороде: как прошло воскресенье в регионе

Атаки беспилотников и потоп в Белгороде: как прошло воскресенье в регионе

16 июня 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Атаки беспилотников, затопление Белгорода из-за ливня, Песков рассказал о санитарной зоне под Харьковом и выставка в честь Дня медика. Как прошло воскресенье в Белгородской области — в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Харьков

Белгород затопил ливень

Конец недели удивил белгородцев сильным дождём. Несколько улиц города превратились в реки.

На улице Корочанской оборвался электропровод. Мэрия просит не ставить автомобили под деревьями.

Сообщают, что в городе затопило парк Победы, проспект Богдана Хмельницкого, улицу Победы, Попова, Садовую, 5 Августа, район возле «Мега Гринна».

Белгород не справляется со стихией: теперь город похож на Венецию
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Белгородскую область продолжают атаковать БПЛА

Несколько населённых пунктов попали под об атаки беспилотников. Пострадавших нет.

В Шебекино дрон-камикадзе прилетел на территорию предприятия. В результате взрыва посекло кабину грузового автомобиля.

В селе Вязовое Краснояружского района дрон сбросил взрывное устройство. В одном частном доме выбило окна.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль, повреждён капот.

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под атаку БПЛА
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Песков объяснил цели создания санитарной зоны под Харьковом

Дмитрий Песков рассказал, что буферную зону будут продолжать создавать, пока обстрелы российских территорий не прекратят.

«По Харьковской области, идёт же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», — сказал Песков.
Песков рассказал о целях создания буферной зоны в Харьковской области
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В Белгороде открылась выставка, посвящённая медикам

В торговом центре «Мега Гринн» открылась выставка, посвящённая Дню медработника. Фото сделал Антон Вергун в сотрудничестве с Белгородской областной клинической больницей Святителя Иоасафа.

Она пройдёт с 14 июня по 14 августа.

В Белгороде открылась фотовыставка о медицинских работниках
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