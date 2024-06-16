Атаки беспилотников и потоп в Белгороде: как прошло воскресенье в регионе

Атаки беспилотников, затопление Белгорода из-за ливня, Песков рассказал о санитарной зоне под Харьковом и выставка в честь Дня медика. Как прошло воскресенье в Белгородской области — в итогах дня Бел.Ру.

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