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В Белгороде открылась фотовыставка о медицинских работниках

В Белгороде открылась фотовыставка о медицинских работниках

16 июня 2024, 07:07
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
Выставка «В фокусе — человек» открылась в торговом центре «Мега Гринн». Проект «Фонаря» и областной больницы Святителя Иосафа можно будет посмотреть с 14 июня до 14 августа 2024 года.

Выставка «В фокусе — человек» посвященная Дню медицинского работника, открылась в Белгороде.

Проект подготовили сетевое издание «Фонарь» и Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа.

Работы фотожурналиста Антона Вергуна развесили в торговом центре «Мега Гринн». Посмотреть их можно с 14 июня по 14 августа 2024 года.

Также с профессиональным праздником медиков поздравил Вячеслав Гладков. Он рассказал, что за четыре года на белгородских медиков свалилось много трудностей: ковид и СВО.

«Я благодарен всем медицинским работникам за ваше мужество. Спасибо вам за то, что вы большая семья, которая все делает не ради отчета, а ради того, чтобы решить проблему и помочь тем, кто больше всего нуждается.

Хочу пожелать, чтобы все вы были живы-здоровы, чтобы ваши близкие всегда радовались тому, когда вы возвращаетесь после трудного рабочего дня домой, и чтобы впереди у нас было много достижений. Спасибо вам большое. С праздником!» — написал в соцсетях губернатор.
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
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#Алёна Мальцева#Выставка#Праздник#Спасибо#Медицинские работники#Белгород#Ковид#СВО
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