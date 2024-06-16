В Белгороде открылась фотовыставка о медицинских работниках

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Выставка «В фокусе — человек» посвященная Дню медицинского работника, открылась в Белгороде.
Проект подготовили сетевое издание «Фонарь» и Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа.
Работы фотожурналиста Антона Вергуна развесили в торговом центре «Мега Гринн». Посмотреть их можно с 14 июня по 14 августа 2024 года.
Также с профессиональным праздником медиков поздравил Вячеслав Гладков. Он рассказал, что за четыре года на белгородских медиков свалилось много трудностей: ковид и СВО.
«Я благодарен всем медицинским работникам за ваше мужество. Спасибо вам за то, что вы большая семья, которая все делает не ради отчета, а ради того, чтобы решить проблему и помочь тем, кто больше всего нуждается.
Хочу пожелать, чтобы все вы были живы-здоровы, чтобы ваши близкие всегда радовались тому, когда вы возвращаетесь после трудного рабочего дня домой, и чтобы впереди у нас было много достижений. Спасибо вам большое. С праздником!» — написал в соцсетях губернатор.