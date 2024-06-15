Фанат с флагом России и надписью «Белгород» появился на чемпионате Европы по футболу

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Болельщик появился на открытии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, с флагом с надписью «Белгород» в поддержку жителей Белгородской области.
Также фото болельщика с флагом России и надписью «Белгород» на матче открытия Евро-2024 опубликовало ещё одно спортивное сообщество в социальных сетях.
Также редакция Бел.Ру благодарит за фото, которым с ней поделились в сообщениях сообщества.
Сегодня белгородцев поддержать стараются все граждане России, а также звёзды и участники различных форумов и выставок.