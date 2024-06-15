bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Поддержка Белгорода

Фанат с флагом России и надписью «Белгород» появился на чемпионате Европы по футболу

15 июня 2024, 14:35
Поддержка Белгорода
Болельщик появился на открытии чемпионата Европы по футболу в Германии с флагом России и надписью «Белгород» в поддержку региона.

Болельщик появился на открытии чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, с флагом с надписью «Белгород» в поддержку жителей Белгородской области.

Фото с чемпионата Европы по футболу в ГерманииФото с чемпионата Европы по футболу в Германии
Фото с чемпионата Европы по футболу в Германии
Фото: Источник Бел.Ру

Также фото болельщика с флагом России и надписью «Белгород» на матче открытия Евро-2024 опубликовало ещё одно спортивное сообщество в социальных сетях.

Матч Европы по футболу в ГерманииМатч Европы по футболу в Германии
Матч Европы по футболу в Германии
Фото: Живи футболом | EURO-2024

Также редакция Бел.Ру благодарит за фото, которым с ней поделились в сообщениях сообщества.

Сегодня белгородцев поддержать стараются все граждане России, а также звёзды и участники различных форумов и выставок.

Все переживают: Тетюхин поделился впечатлениями от акции поддержки Белгорода на ВДНХ
Узнать подробнее
Читайте также:
На выставке в Москве на ВДНХ организовали акцию в поддержку БелгородаЕщё одна звезда перевела в поддержку белгородцев более 1 млн рублей«Нас не запугать»: жители Херсонской области провели акцию в поддержку белгородцев
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Спорт#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шебекино 14 июня
Сегодня, 09:58
«Восстановлению не подлежит»: озвучили итоги экспертизы дома в Шебекино
Сегодня, 12:16
«Подъезд не для всех»: пенсионерка не пустила семью в подъезд при ракетной опасности
Сегодня, 14:08
Скончался первопроходец экологических начинаний Белгородской области Егор Глазунов
Сегодня, 09:55
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Вчера, 08:56
"