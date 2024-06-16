Белгород не справляется со стихией: теперь город похож на Венецию

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В Белгородской области сильные дожди. Стихия покоряет областную столицу. Сразу несколько улиц города затопило.
Мэрия Белгорода уже сообщила, что аварийные бригады приступили к работам по откачиванию воды на улице Корочанской, Самохвалова, проспекте Богдана Хмельницкого.
На улице Корочанской из-за ливня оборвался электропровод. Работы по восстановлению уже начали.
Администрация Белгорода попросила не ставить машины под деревьями, вблизи рекламных щитов и слабо закреплённых конструкций.
Белгородские паблики сообщают, что в городе затопило парк Победы, проспект Богдана Хмельницкого, улицу Победы, Попова, Садовую, 5 Августа, район возле «Мега Гринна».