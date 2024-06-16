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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Белгород залило ливнем

Белгород не справляется со стихией: теперь город похож на Венецию

16 июня 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney

Белгород залило ливнем

В Белгороде пришли сильные дожди. Несколько улиц города затопило, «утонул» и парк Победы. Из-за стихии оборвались провода.

В Белгородской области сильные дожди. Стихия покоряет областную столицу. Сразу несколько улиц города затопило.

Мэрия Белгорода уже сообщила, что аварийные бригады приступили к работам по откачиванию воды на улице Корочанской, Самохвалова, проспекте Богдана Хмельницкого.

На улице Корочанской из-за ливня оборвался электропровод. Работы по восстановлению уже начали.

Администрация Белгорода попросила не ставить машины под деревьями, вблизи рекламных щитов и слабо закреплённых конструкций.

Белгородские паблики сообщают, что в городе затопило парк Победы, проспект Богдана Хмельницкого, улицу Победы, Попова, Садовую, 5 Августа, район возле «Мега Гринна».

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