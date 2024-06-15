Количество погибших при обвале дома в Шебекино достигло пяти человек

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Вчера при очередном обстреле ВСУ Шебекино один из снарядов прилетел в многоквартирный дом. В ходе взрыва часть дома обрушилась.
После начала спасательно-поисковых работ уже ночью МЧС сообщило о том, что из-под завалов достали останки третьего погибшего. Этим утром Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении уточнил, что из-под завалов дома в Шебекино удалось поднять тела четырёх человек. Женщина, которую ранее удалось извлечь из-под обломков, скончалась в больнице. Так, число погибших возросло до пяти человек.
«Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью», — уточнил губернатор Белгородской области.
Напомним, что для родных пострадавших при обрушении дома в Шебекино открыли горячую линию. Информацию можно узнать по телефону круглосуточной горячей линии 89092081283.