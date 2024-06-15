Количество погибших при обвале дома в Шебекино достигло пяти человек

После начала спасательно-поисковых работ уже ночью МЧС сообщило о том, что из-под завалов достали останки третьего погибшего. Этим утром Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении уточнил, что из-под завалов дома в Шебекино удалось поднять тела четырёх человек. Женщина, которую ранее удалось извлечь из-под обломков, скончалась в больнице. Так, число погибших возросло до пяти человек.