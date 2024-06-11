Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?

Несколько лет назад в Белгороде закончили реконструкцию одной из самых крупных улиц — Щорса. Сама улица должна была стать не единственным изменением в городе, она должна была поменять транспортную систему и сменить приоритеты города, но реконструкцию горожане приняли «в штыки» и поэтому градостроители остановили реформу.