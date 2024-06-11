Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Несколько лет назад в Белгороде закончили реконструкцию одной из самых крупных улиц — Щорса. Сама улица должна была стать не единственным изменением в городе, она должна была поменять транспортную систему и сменить приоритеты города, но реконструкцию горожане приняли «в штыки» и поэтому градостроители остановили реформу.
Общественник Константин Кошкин рассказал, что должна была принести реконструкция Щорса, почему была так воспринята людьми, что всё же удалось поменять, а что было сделано неудачно.
Транспортная реформа, начало которой положила реконструкция, это не только про одну улицу. Реформа, которую затеяли в Белгороде, должна была изменить приоритеты во всей транспортной пирамиде. Основная задача изменений — это повышение уровня обслуживания для пассажиров общественного транспорта.
Что же входило в концепт, помимо Щорса:
Для этого вида транспорта сделали обособленную магистраль, которая связывает несколько районов города, но на этом остановились. В Белгороде Щорса единственная транспортная велодорога, которую не связали с центром города и с остальными частями.
Как говорит Константин Кошкин, любая коммуникация будет работать, когда она цельная и непрерывная. Что о белгородских велокоммуникациях сказать нельзя.
В Белгороде есть прогулочные велодорожки, которые не несут в себе транспортной ценности: в лесу урочища Сосновка, велодорожка по центральному пляжу и вокруг центрального парка. Такие дороги подходят только под понятие «покататься в выходной».
При ремонтах улиц, которые примыкают к Щорса, транспортные дороги из планов исключали по разным причинам.
Но как заявляет эксперт, рост количества велосипедистов невозможно не заметить. Часто это связано с «трендом» на велокурьеров. Но они вынуждены перемещаться по тротуарам или автодорогам, создавая неудобства обоим группам и повышая риск возникновения аварий.
Если рассматривать в качестве основных задач проекта повышение приоритета общественного транспорта и велоСИМ и безопасность дорожного движения, то миссия выполнена больше чем хорошо.
В утренний час-пик на участке Губкина-ж/д мост автобус проходит на 10-30% быстрее, а вечером — в два раза быстрее. Значительно увеличилось и количество велосипедистов и пользователей СИМ.
В вопросе безопасности также произошли изменения. Сразу после реконструкции рост количества ДТП объясним новой схемой движения. При этом, даже в этот период количество «тяжёлых» ДТП и ДТП с пострадавшими снизилось на 30%.
Кошкин отмечает, что абсолютное количество ДТП считать нельзя. «Одно „тяжелое“ ДТП с пострадавшими намного хуже для оценки безопасности улицы, чем несколько ДТП формата „поцарапал бампер““, — считает эксперт.
В первую очередь — информирование жителей. Для многих реконструкция Щорса стала единственным нововведением.
«Цели реформы понимали её авторы, проектировщики, специалисты по транспорту и организации дорожного движения, но их не рассказали основным пользователям. А в связи с тем, что впоследствии проект вообще прервали, не доведя его до конца, промежуточный результат естественно многих не устроил», — пишет Константин Кошкин.
Массового перехода с автомобилей на общественный транспорт не случилось. Почему? Эксперт объяснил на примере реформ в Москве.
В столице в 2023 году загруженность дорог снизилась на треть. Перед этим в Москве организовали более 30 участков выделенных полос.
«Машина без трёх колес — не поедет. Так и получилось в этом случае. Переделать одну улицу на новый формат — это не значит совершить транспортную реформу», — написал Кошкин.
Реформа могла повысить качество транспорта в Белгороде, но была быстро свёрнута.