Кошкин: На проспекте Ватутина останавливаться не стоит

Появление «выделенки» поможет реализовать законодательно закреплённое право общественного транспорта на приоритет движения, а также повысит прогнозируемость движения автобусов. Если проект реализуют, это поможет создать прямое сообщение Харгоры и центра через мост, избегая Щорса, для специального транспорта это даст возможность не стоять в пробках. В сегодняшней оперативной обстановке это важный фактор, ведь «спецтранспорт не будет тратить время на ожидание, пока водители расступятся „елочкой“».