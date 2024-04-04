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Урбанист Кошкин оценил реконструкцию проспекта Ватутина в Белгороде

Кошкин: На проспекте Ватутина останавливаться не стоит

4 апреля 2024, 14:14
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru

Урбанист Кошкин оценил реконструкцию проспекта Ватутина в Белгороде

Проект реконструкции перекрёстка проспекта Ватутина и улицы 5 Августа понравится не всем. Своим мнением о реконструкции нового моста в Белгороде поделился общественник Константин Кошкин.

Журналистка Бел.Ру поговорила с бывшим членом общественного совета при региональном минтрансе Константином Кошкиным. Какие плюсы и минусы можно отметить в реконструкции, почему эти работы помогут городу пойти дальше по пути развития и как новые светофоры повлияют на трафик?

Как говорит Кошкин, эта реконструкция стала очень своевременной и правильной. Но чтобы до конца оценить влияние новой схемы движения, такую работу необходимо продолжать.

Пешеходный переход в этом месте давно «напрашивался», новая IT-школа только ускорила его устройство. «Перепробег» составляет 400 метров, а для маломобильных групп — 500 метров в крутую горку.

«Согласно ГОСТ Р 70716-2023 п. 4.2 пешеходные переходы следует размещать на пути сформировавшихся регулярных пешеходных потоков по возможно кратчайшему пути к объекту притяжения пешеходов», — говорит Константин Кошкин.

Но над проспектом Ватутина есть и пешеходный мост. На фото изображены два пути к IT-школе. По новому наземному переходу идти всего 23 метра напрямую, а через пешеходный мост — 395 метров.

Фото: Telegram-канал «Кошкин дом»
«Важным аспектом формирования транспортной системы городов и городских агломераций является развитие микромобильности населения и интеграция велотранспорта и СИМ в транспортные системы», — объясняет важность наличия велопереездов на объекте урбанист.

Велоактивисты уже несколько лет предлагают проектировщикам и администрации создать в городе и агломерации велокаркас. Однако комплексное решение не принимается и не реализуется в достаточной мере. Сейчас власти уделяют вопросу формирования комплексной велоинфраструктуры недостаточное внимание, считает Кошкин.

Однако, как утверждает урбанист, в отдельных проектах переустройства городских дорог велопереезды делают.

Но необходим комплексный подход, а не «кусочная реализация». Даже отдельные куски надо выполнять в рамках общей стратегии, — резюмирует урбанист.

На втором этапе реконструкции Нового моста необходима велодорога. Константин Кошкин уже прорабатывал вопрос её реализации с ЦОДД, УАиГ и мэрией Белгорода. Такая работа, по словам эксперта, требует очень непростых инженерных решений.

Фото: Мальцева Алёна / Bel.ru

О влиянии новых светофоров Константин Кошкин тоже рассказал. Работать будет система в комплексе, а значит настраивать под перекрёсток проспекта и улицы 5 Августа, новые направления движения машин и пешеходов нужно будет светофоры на пересечёниях с Костюкова, Королёва, Губкина и Славянской.

«Влияние этого перекрестка должно будет нивелироваться всей системой светофорного регулирования на проспекте и не должно привести к общему ухудшению ситуации», — считает Кошкин.

Сама по себе артерия проспекта Ватутина очень загружена, а новый перекрёсток войдет в существующую систему светофорного регулирования.

В рамках первого этапа реконструкции Нового моста выполнялись работы только по организации перекрёстка 5 августа и проспекта Ватутина. Выделенная полоса под общественный транспорт в рамках этого этапа не должна была реализовываться. А уже выполненные работы не влияют на наличие или отсутствие полосы в будущем.

В дальнейшем «выделенка» может появиться на Новом мосту и другой части этого путепровода. Автобусная полоса на этом мосту нужна, считает Кошкин, а предложения по её реализации есть — и «это хорошо».

Появление «выделенки» поможет реализовать законодательно закреплённое право общественного транспорта на приоритет движения, а также повысит прогнозируемость движения автобусов. Если проект реализуют, это поможет создать прямое сообщение Харгоры и центра через мост, избегая Щорса, для специального транспорта это даст возможность не стоять в пробках. В сегодняшней оперативной обстановке это важный фактор, ведь «спецтранспорт не будет тратить время на ожидание, пока водители расступятся „елочкой“».

«Примеры маршрутов с использованием Ватутина и 5 Августа, которые позволят связать центр города с Технологом, БГИИК, со спальными районами Харьковской горы и Спутником не большим кругом, а экономя время», — предлагал Кошкин и жители города ещё в 2022 году.
Фото: Кошкин Город / Telegram
«Может, и приживётся»: как в Белгороде меняется новый мост на проспекте Ватутина
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