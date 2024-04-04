«Может, и приживётся»: как в Белгороде меняется новый мост на проспекте Ватутина

Также на участке уже ведутся обсуждения «косяков». Так, когда журналистка была на месте, четверо мужчин в пиджаках спорили на повышенных тонах и указывали, возможно, проектом работ в знак, который обозначает, что там находится велопереезд и пешеходный переход. Дело в том, что переезд и переход там правда есть, но, судя по разметке, они размещены не так, как это указано на знаке. Если ориентироваться на указатель, то велопереезд должен быть справа, а переход — слева, но на деле всё ровно наоборот.