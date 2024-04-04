«Может, и приживётся»: как в Белгороде меняется новый мост на проспекте Ватутина

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
На перекрестке проспекта Ватутина и улицы 5 Августа в Белгороде уже разместили островки безопасности, знаки и светофоры. Работы ещё не завершены, но жители города уже дают оценку нововведениям.
Реконструкция участка началась в марте этого года, к апрелю большая часть работ уже выполнена.
Сейчас на месте реконструкции уже активно гуляют люди и ездят велосипедисты, несмотря на то, что часть пешеходных переходов перекрыта, светофоры не работают, а новая схема движения ещё не реализована. Автомобили и пешеходы в этом месте движутся по старой разметке.
Также на участке уже ведутся обсуждения «косяков». Так, когда журналистка была на месте, четверо мужчин в пиджаках спорили на повышенных тонах и указывали, возможно, проектом работ в знак, который обозначает, что там находится велопереезд и пешеходный переход. Дело в том, что переезд и переход там правда есть, но, судя по разметке, они размещены не так, как это указано на знаке. Если ориентироваться на указатель, то велопереезд должен быть справа, а переход — слева, но на деле всё ровно наоборот.
Ранее у белгородцев возникли вопросы к светофору, который поставили посреди перехода. Валентин Демидов ответил на жалобу. Он сообщил, что с проблемой разберутся профильные специалисты, но конкретикой мэр не поделился.
У местных жителей по реконструкции мнение ещё не сложилось. Сейчас на участке не работает часть светофоров, поэтому ориентироваться сложно, отмечают белгородцы. А женщина, с которой поговорила журналистка Бел.Ру на месте, не считает наземный переход в этом месте целесообразным, так как ведёт он только к школе программирования.
«Не особо он [прим. переход наземный] здесь нужен. Может, и приживётся. Неудобно водителям будет, которые едут сверху, разгоняются. А здесь уже надо останавливаться перед светофором», — закончила местная жительница.
Смущают женщину и островки безопасности, которые разместили на перекрестке. Она считает, что такие конструкции только повышают аварийность из-за того, что «автомобили не вписываются».
О появлении нового велопереезда высказался и урбанист Константин Кошкин. Он считает, что появление велоинфраструктуры может положительно повлиять на связь центра города и Харьковской горы. А решение сделать пешеход и переезд через такую широкую дорогу — очень смелое решение.
«Помимо непосредственного создания удобной среды для пешеходов и велосипедистов, наземный переход с велопереездом через такую широкую дорогу покажет — что это делать не только можно, но и нужно. К тому же это повышает шансы появления велодороги на [прим. Новом] мосту», — закончил эксперт.
Из-за дублирования пешеходного моста над Ватутина наземным переходом, для маломобильных граждан это решение обещает быть удачным. До реконструкции, чтобы перейти дорогу в этом месте, не используя пешеходный мост, нужно было дойти до улицы Костюкова.
На проспекте Ватутина рассматривали возможность создания выделенной полосы под автобусы, но в итоговый план полоса для общественного транспорта не попала, несмотря на заявления мэра Валентина Демидова о том, что техническая возможность есть. В Белгороде обсуждают возможность оборудования выделенных полос на проспектах Славы и Белгородском, а также улице Преображенской.
Участок проспекта Ватутина от 5 Августа до Князя Трубецкого закончат ремонтировать к 31 января 2025 года. На работы выделили более 30 млн рублей. В план входит установка новых остановок напротив IT-школы, ремонт дорожного плотна на Новом мосту, благоустройство освещения и монтаж светофоров.
Также на участке капитально отремонтируют пешеходный мост. Эксперты заявляют, что на мосту нужно заменить монолитные перекрытия. До начала работ перекрывать движение не будут, но после старта реконструкции, белгородцам придется искать обходные пути.
Напомним, что ещё один пешеходный мост отремонтируют в Белгороде — это мост со смайлами у рынка «Салют». На его реконструкцию выделили 56 млн рублей. Эксперты уже отправили документацию на утверждение.