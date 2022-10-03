Кошкин предложил изменить схему движения на перекрёстке на Щорса в Белгороде

Член общественного совета при региональном министерстве транспорта Константин Кошкин предлагает изменить схему движения на пересечении Есенина и малой Щорса. Об этом он написал на своей странице.
Кошкин считает, что необходимо изменить приоритет движения, хотя в мэрии уверены, что «все знаки установлены по ПОДД». По словам специалиста, дороги должны быть удобными, поэтому нужно принимать во внимание фактическую потребность пользователей дорог.
Он уточнил, что изменение разметки, установка знаков и смена приоритета движения помогут сделать перекрёсток более комфортным для водителей и снизят напряжение на дороге. Также решение должно помочь быстрее выпускать авто с перекрестка Щорса — Есенина.
Однако есть и проблемы. Поворачивающие на малую Щорса в случае изменения приоритета могут блокировать выезжающих со стороны Есенина, 8. Специалист пояснил, что по направлению малого проезда движется намного больший поток автомобилей.