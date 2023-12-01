Раньше срока? Стёкла на остановках на Щорса в Белгороде хотят заменить до конца года

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
На сайте госзакупок появилась заявка на замену повреждённых стёкол на остановках общественного транспорта по улице Щорса. Заказчик — МБУ «Управление „Белгорблагоустройство“» — готов выделить на эти работы 1 645 000,32 рубля.
Всего отремонтируют 43 стекла триплекс для ограждения и три стекла для остановочного комплекса. В документации указано, что выполнить работы подрядчик должен по 22 декабря 2023 года.
Принимать заявки на участие в аукционе будут до 6 декабря.
Напомним, что в конце октября по улице Щорса насчитывалось 14 повреждённых остановок из 22. Всего на них были выбиты 34 стекла и повреждена крыша. Ремонт планировалось провести в 2024 году.
Недавно горожане жаловались на состояние остановки «Контакт». Тогда белгородке ответили, что ремонт состоится в первой половине 2024 года.