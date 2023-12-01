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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Разбитое стекло на остановке по улице Щорса

Раньше срока? Стёкла на остановках на Щорса в Белгороде хотят заменить до конца года

1 декабря 2023, 10:29
Фото: Bel.ru
Разбитое стекло на остановке по улице Щорса

На замену стёкол на остановках в Белгороде потратят 1,6 млн рублей

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. На замену 46 стёкол Белгорблагоустройство готово потратить 1,6 млн рублей. Выполнить все работы подрядчик должен будет по 22 декабря 2023 года.

На сайте госзакупок появилась заявка на замену повреждённых стёкол на остановках общественного транспорта по улице Щорса. Заказчик — МБУ «Управление „Белгорблагоустройство“» — готов выделить на эти работы 1 645 000,32 рубля.

Всего отремонтируют 43 стекла триплекс для ограждения и три стекла для остановочного комплекса. В документации указано, что выполнить работы подрядчик должен по 22 декабря 2023 года.

Принимать заявки на участие в аукционе будут до 6 декабря.

Напомним, что в конце октября по улице Щорса насчитывалось 14 повреждённых остановок из 22. Всего на них были выбиты 34 стекла и повреждена крыша. Ремонт планировалось провести в 2024 году.

Недавно горожане жаловались на состояние остановки «Контакт». Тогда белгородке ответили, что ремонт состоится в первой половине 2024 года.

План замена стёкол на "Есенина" и "Контакте"План замена стёкол на "Есенина" и "Контакте"
План замена стёкол на "Есенина" и "Контакте"
Фото: сайт госзакупок
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#Белгородская область#Ремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Остановки#Белгорблагоустройство#Белгород#Александра Склярова#Стёкла
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