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Почти 500 работников белгородской мэрии получили квартальные премии больше 60 тысяч

Почти 500 работников белгородской мэрии получили квартальные премии больше 60 тысяч

11 июня 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney
В редакцию Бел.Ру обращалось несколько сотрудников белгородской администрации. Они говорили, что за работу сверхурочно и в выходные получили «смешные 10 тысяч» квартальной премией. Кому повезло больше — разбираемся в материале Бел.Ру.

Сотрудники администрации города Белгорода, которые работают сверхурочно, чтобы считать ущербы от обстрелов, жалуются на премии. По словам собеседников Бел.Ру, квартальная премия не достигла и 15 тысяч рублей.

Журналисты Бел.Ру решили узнать, а кому досталась премия меньше прожиточного минимума, а кто получил даже больше трёх МРОТов.

Премию до 15 тысяч рублей получили всего 24 сотрудника, а вот денежное поощрение больше 60 тысяч рублей направили 487 работникам городской администрации.

При этом мэрия опять подтвердила слова про то, что квартальные премии выплачивают в процентах от денежного содержания, а именно до 200% оплаты труда.

Напомним, что в предоставленном редакции Бел.Ру трудовом договоре одного из сотрудников, указано, что ежеквартальное денежное поощрение выплачивается в процентах от оклада, который составляет меньше 10 тысяч рублей для «рядовых» работников.

Но есть и сотрудники, которые по итогам квартала получили премию 0 рублей, если верить официальному ответу мэрии на запрос.

Странная опция: каким образом формируются квартальные премии в мэрии Белгорода?
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#Алёна Мальцева#Прожиточный минимум#Администрация#Сотрудники#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Премии#Работники#Белгород
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