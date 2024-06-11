Почти 500 работников белгородской мэрии получили квартальные премии больше 60 тысяч

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Сотрудники администрации города Белгорода, которые работают сверхурочно, чтобы считать ущербы от обстрелов, жалуются на премии. По словам собеседников Бел.Ру, квартальная премия не достигла и 15 тысяч рублей.
Журналисты Бел.Ру решили узнать, а кому досталась премия меньше прожиточного минимума, а кто получил даже больше трёх МРОТов.
Премию до 15 тысяч рублей получили всего 24 сотрудника, а вот денежное поощрение больше 60 тысяч рублей направили 487 работникам городской администрации.
При этом мэрия опять подтвердила слова про то, что квартальные премии выплачивают в процентах от денежного содержания, а именно до 200% оплаты труда.
Напомним, что в предоставленном редакции Бел.Ру трудовом договоре одного из сотрудников, указано, что ежеквартальное денежное поощрение выплачивается в процентах от оклада, который составляет меньше 10 тысяч рублей для «рядовых» работников.
Но есть и сотрудники, которые по итогам квартала получили премию 0 рублей, если верить официальному ответу мэрии на запрос.