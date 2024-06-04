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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В администрации Белгорода могут начислять дополнительную премию за «проекты»

Странная опция: каким образом формируются квартальные премии в мэрии Белгорода?

4 июня 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney

В администрации Белгорода могут начислять дополнительную премию за «проекты»

Как формируются премии сотрудникам белгородской мэрии? Достигают ли они 200% денежного содержания, и если да — то для кого? Подробнее — в материале Бел.Ру.

В мае 2024 года в редакцию Бел.Ру обратился сотрудник администрации города Белгорода с жалобой на мизерной квартальной премии, несмотря на работу сверхурочно из-за обстрелов. После публикации этого материала, в редакцию обратилась ещё одна работница мэрии, она ситуацию полностью подтвердила.

Сотрудник городской администрации ещё раз обратился к журналистам Бел.Ру. Он предоставил трудовой договор, в котором прописаны условия получения премий и платёжные поручения, а также распоряжение администрации, которое регулирует размеры квартальных премий.

В трудовом договоре прописано, что квартальная премия сотрудников администрации составляет до 100% оклада и «может быть» увеличена до 100% денежного содержания. Напомним, что оклад сотрудника составляет чуть больше 9 тысяч рублей, а денежное содержание 30-35 тысяч рублей. Но как говорил собеседник Бел.Ру, 100% денежного содержания никто их коллег никогда не получал.

При этом у начальника отдела оклад чуть больше — около 15 тысяч рублей, но премию они получают также до 100% оклада, а не до 200% денежного содержания, как сообщали Бел.Ру в мэрии ранее. (Фото платёжных поручений есть в распоряжении редакции, но мы их не публикуем из соображений конфиденциальности).

Как сообщает собеседник Бел.Ру, у некоторых сотрудников комитета правового обеспечения деятельности и комитета по труду и кадровой политике квартальная премия якобы достигла 400 тысяч рублей.

Как должны выплачиваться премии сотрудникам администрации Белгорода?

Выплаты премий ежемесячных и квартальных премий регулируются распоряжением городской администрации от 2018 года в редакции 2023 года.

Из документа следует, что сотрудник администрации получает до 100% должностного оклада, но премия может быть увеличена до 100% оплаты труда. Такая премия даётся по результатам работы и выполнение особо важных и сложных заданий по типу «мероприятия».

Есть ещё один тип особо важных и сложных заданий — «проект». Премия за него начисляется «пропорционально трудозатратам участников» без ограничений в пределах фонда оплаты труда.

Как именно даётся, как считается, какой может быть минимальной и максимальной выплата за «проекты» — неизвестно. Занимается расчётом премий отдел мониторинга реализации национальных проектов и координации проектной деятельности управления перспективного планирования и мониторинга деятельности.

Может быть, именно из-за таких «проектов» такая разница в размере квартальных премий у городских чиновников?

Кому-то — 9 тысяч, а кому-то — 2,5 зарплаты: в мэрии Белгорода жалуются на премии
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#Алёна Мальцева#Общество#Проекты#Новости Белгорода#Эксклюзив#Трудовой договор#Мэрия#Белгород#Оклад#Фонд оплаты труда
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