Странная опция: каким образом формируются квартальные премии в мэрии Белгорода?

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В мае 2024 года в редакцию Бел.Ру обратился сотрудник администрации города Белгорода с жалобой на мизерной квартальной премии, несмотря на работу сверхурочно из-за обстрелов. После публикации этого материала, в редакцию обратилась ещё одна работница мэрии, она ситуацию полностью подтвердила.
Сотрудник городской администрации ещё раз обратился к журналистам Бел.Ру. Он предоставил трудовой договор, в котором прописаны условия получения премий и платёжные поручения, а также распоряжение администрации, которое регулирует размеры квартальных премий.
В трудовом договоре прописано, что квартальная премия сотрудников администрации составляет до 100% оклада и «может быть» увеличена до 100% денежного содержания. Напомним, что оклад сотрудника составляет чуть больше 9 тысяч рублей, а денежное содержание 30-35 тысяч рублей. Но как говорил собеседник Бел.Ру, 100% денежного содержания никто их коллег никогда не получал.
При этом у начальника отдела оклад чуть больше — около 15 тысяч рублей, но премию они получают также до 100% оклада, а не до 200% денежного содержания, как сообщали Бел.Ру в мэрии ранее. (Фото платёжных поручений есть в распоряжении редакции, но мы их не публикуем из соображений конфиденциальности).
Как сообщает собеседник Бел.Ру, у некоторых сотрудников комитета правового обеспечения деятельности и комитета по труду и кадровой политике квартальная премия якобы достигла 400 тысяч рублей.
Выплаты премий ежемесячных и квартальных премий регулируются распоряжением городской администрации от 2018 года в редакции 2023 года.
Из документа следует, что сотрудник администрации получает до 100% должностного оклада, но премия может быть увеличена до 100% оплаты труда. Такая премия даётся по результатам работы и выполнение особо важных и сложных заданий по типу «мероприятия».
Есть ещё один тип особо важных и сложных заданий — «проект». Премия за него начисляется «пропорционально трудозатратам участников» без ограничений в пределах фонда оплаты труда.
Как именно даётся, как считается, какой может быть минимальной и максимальной выплата за «проекты» — неизвестно. Занимается расчётом премий отдел мониторинга реализации национальных проектов и координации проектной деятельности управления перспективного планирования и мониторинга деятельности.
Может быть, именно из-за таких «проектов» такая разница в размере квартальных премий у городских чиновников?