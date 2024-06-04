Странная опция: каким образом формируются квартальные премии в мэрии Белгорода?

При этом у начальника отдела оклад чуть больше — около 15 тысяч рублей, но премию они получают также до 100% оклада, а не до 200% денежного содержания, как сообщали Бел.Ру в мэрии ранее. (Фото платёжных поручений есть в распоряжении редакции, но мы их не публикуем из соображений конфиденциальности).