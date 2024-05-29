Наличие имущества и машин: что скрыли муниципальные служащие Белгорода в отчётах

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
По информации городски властей, в рамках декларационной кампании 2024 года 447 должностных лиц представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год. Итоги декларационной кампании и анализ проведут позже.
Что касается итогов 2022 года, в 2023 году сведения о доходах представили 487 муниципальных служащих администрации Белгорода. По итогам 13 человек привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год.
Среди выявленных нарушений преобладают расхождения о владении банковскими счетами (вкладами), о наличии в собственности или пользовании недвижимости и транспортных средств.
В мэрии отметили заявили, что согласно федеральному закону в зависимости от тяжести правонарушения за предоставление неверных сведений предусмотрена дисциплинарная ответственность в виде замечания, выговора, а также увольнение.
Напомним, ранее в прокуратуре города сообщили, что по итогам декларационной кампании за 2022 год к дисциплинарной ответственности привлекли девять муниципальных служащих, которые предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2023 году обнаружили шестерых нарушителей.