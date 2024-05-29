Наличие имущества и машин: что скрыли муниципальные служащие Белгорода в отчётах

Что касается итогов 2022 года, в 2023 году сведения о доходах представили 487 муниципальных служащих администрации Белгорода. По итогам 13 человек привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год.