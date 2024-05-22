Шесть муниципальных служащих в Белгороде передали недостоверные сведения о доходах

В 2023 году выявили шестерых нарушителей. Работодатель привлёк их к дисциплинарной ответственности. При этом один человек допустил нарушения при управлении хозяйствующим субъектом. Кто эти люди, в прокуратуре не сообщили, поскольку данные сведения закрыты.