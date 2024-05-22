Шесть муниципальных служащих в Белгороде передали недостоверные сведения о доходах

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
По информации ведомства, за 2022 год прокуратура города выявила 19 муниципальных служащих, которые предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Девять человек привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
В 2023 году выявили шестерых нарушителей. Работодатель привлёк их к дисциплинарной ответственности. При этом один человек допустил нарушения при управлении хозяйствующим субъектом. Кто эти люди, в прокуратуре не сообщили, поскольку данные сведения закрыты.
Однако в ведомстве отметили, что основные нарушения касались:
В прокуратуре добавили, что ответственность за непредставление либо недостоверное предоставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера включает дисциплинарную ответственность, а также увольнение в предусмотренных законом случаях.