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Published Сегодня, 14:59

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Шесть муниципальных служащих в Белгороде передали недостоверные сведения о доходах

Шесть муниципальных служащих в Белгороде передали недостоверные сведения о доходах

22 мая 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney
Их привлекли к дисциплинарной ответственности. В 2022 году нарушителей было больше. Об этом Бел.Ру сообщили в городской прокуратуре.

По информации ведомства, за 2022 год прокуратура города выявила 19 муниципальных служащих, которые предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Девять человек привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В 2023 году выявили шестерых нарушителей. Работодатель привлёк их к дисциплинарной ответственности. При этом один человек допустил нарушения при управлении хозяйствующим субъектом. Кто эти люди, в прокуратуре не сообщили, поскольку данные сведения закрыты.

Однако в ведомстве отметили, что основные нарушения касались:

  • предоставления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
  • предоставления недостоверных сведений о счетах в банках и других кредитных организациях;
  • неурегулирование конфликта интересов;
  • участие в предпринимательской деятельности;
  • участие в управлении хозяйствующим субъектом.

В прокуратуре добавили, что ответственность за непредставление либо недостоверное предоставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера включает дисциплинарную ответственность, а также увольнение в предусмотренных законом случаях.

Муниципальные служащие в Белгороде передали недостоверные сведения о доходах
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