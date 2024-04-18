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Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Гладков рассказал о планируемых компенсациях белгородцам за утрату имущества

Гладков рассказал о планируемых компенсациях белгородцам за утрату имущества

18 апреля 2024, 18:25
Фото: 1MI
С данным вопросом к губернатору Вячеславу Гладкову обратились во время прямой линии. Глава региона отметил, что белгородские власти ждут решение правительства Российской Федерации.

Как сообщил губернатор, региональные власти планируют выплачивать белгородцам компенсацию за утраченное имущество. Суммы различные. Но сейчас ожидается решение правительства Российской Федерации.

Будет компенсация в 10 000 рублей каждому, кто имеет постоянную прописку в населённых пунктах, которые подвергаются постоянным обстрелам в Грайворонском округе. Будет компенсация за частичную потерю имущества — 50 000 рублей. Будет 100 000 рублей компенсация за полностью утраченное имущество.
Вячеслав Гладков

Губернатор также добавил, что если в хозяйстве погибли козы, куры, коровы — власти будут просить подтверждение информации.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прописка#Правительство#Компенсации#Белгород#Региональные власти#Населённые пункты#Грайворонский округ
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