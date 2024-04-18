Гладков рассказал о планируемых компенсациях белгородцам за утрату имущества

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Как сообщил губернатор, региональные власти планируют выплачивать белгородцам компенсацию за утраченное имущество. Суммы различные. Но сейчас ожидается решение правительства Российской Федерации.
Будет компенсация в 10 000 рублей каждому, кто имеет постоянную прописку в населённых пунктах, которые подвергаются постоянным обстрелам в Грайворонском округе. Будет компенсация за частичную потерю имущества — 50 000 рублей. Будет 100 000 рублей компенсация за полностью утраченное имущество.
Вячеслав Гладков
Губернатор также добавил, что если в хозяйстве погибли козы, куры, коровы — власти будут просить подтверждение информации.