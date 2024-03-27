При каких условиях белгородцы могут получить компенсацию за съём жилья?

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Белгородка задала в социальных сетях вопрос о возможной финансовой поддержке при съёме жилья. Она отметила, что её невестка с тремя маленькими детьми уехала в другой город, где поселилась в съёмной квартире.
На обращение отреагировала министр социальной защиты и труда Белгородской области Елена Батанова.
На сегодняшний день предоставляется компенсация арендной платы за съём жилья в случае, если заключён договор аренды жилого помещения, это жилое помещение расположено на территории Белгородской области, а помещение, которое пришлось покинуть и собственником которого является гражданин, разрушено или разрушены его несущие конструкции, а также в случае ограниченного доступа в это жилое помещение, не связанного с введением режима ЧС.
Елена Батанова
Она также отметила, что заявление и документы для получения компенсации необходимо подать в орган соцзащиты населения по месту нахождения арендуемого жилого помещения.
Напомним, что некоторые белгородцы решили переехать в другой регион из-за участившихся обстрелов ВСУ. Однако найти жильё оказалось не так просто: некоторые собственники не хотят сдавать квартиры белгородцам, потому что те «скоро съедут», а другие думают, что в Белгороде живут украинцы.