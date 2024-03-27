При каких условиях белгородцы могут получить компенсацию за съём жилья?

Напомним, что некоторые белгородцы решили переехать в другой регион из-за участившихся обстрелов ВСУ. Однако найти жильё оказалось не так просто: некоторые собственники не хотят сдавать квартиры белгородцам, потому что те «скоро съедут», а другие думают, что в Белгороде живут украинцы.