Мэрия Белгорода судится с бизнесменом из-за незаконной парковки у центрального рынка

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Мэрия Белгорода судится с индивидуальным предпринимателем Ибаевым Ниямеддином за незаконное использование земли для парковки и самовольную установку шлагбаума.
Участок расположен на улице 50-летия Белгородской области, напротив Центрального рынка. Мэрия просит суд оставить за ней право самостоятельно снести шлагбаум и взыскать неустойку в размере 10 тысяч за день, если снос преграды предпринимателем в установленный срок будет не выполнен.
Индивидуальный предприниматель использовал землю площадью 798 кв. метров для парковки перед торговым центром «Овен». На въезд парковки он установил шлагбаум. Ни использование земли, ни установка ограничения въезда не были согласованы.
Как долго бизнесмен использует площадку — неизвестно.