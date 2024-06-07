bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Мэрия Белгорода судится с бизнесменом из-за незаконной парковки у центрального рынка

Мэрия Белгорода судится с бизнесменом из-за незаконной парковки у центрального рынка

7 июня 2024, 14:57
Фото: Яндекс.Карты
В Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление администрации города Белгорода на предпринимателя. Он незаконно использовал землю под парковку.

Мэрия Белгорода судится с индивидуальным предпринимателем Ибаевым Ниямеддином за незаконное использование земли для парковки и самовольную установку шлагбаума.

Участок расположен на улице 50-летия Белгородской области, напротив Центрального рынка. Мэрия просит суд оставить за ней право самостоятельно снести шлагбаум и взыскать неустойку в размере 10 тысяч за день, если снос преграды предпринимателем в установленный срок будет не выполнен.

Индивидуальный предприниматель использовал землю площадью 798 кв. метров для парковки перед торговым центром «Овен». На въезд парковки он установил шлагбаум. Ни использование земли, ни установка ограничения въезда не были согласованы.

Как долго бизнесмен использует площадку — неизвестно.

Разрешено ли кафе в Белгороде открывать летние площадки?
Узнать подробнее
Читайте также:
Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полицияНет укрытий? Можно ли спрятаться от обстрелов в Центральном парке БелгородаГладков недоволен работой мэрии после обстрела Белгорода 25 мая
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Парковка#Земля#Суд#Арбитражный суд#Согласование#Неустойка#Администрация города#Торговый центр#Индивидуальный предприниматель#Шлагбаум#Белгород#Центральный рынок#Улица 50-летия Белгородской области
Подпишитесь
Приговор директору цемзавода Эдуарду Андросову озвучили в белгородском суде
Сегодня, 14:00
Заботился о людях или желал им опасности? Суд готов решить судьбу директора цемзавода
Сегодня, 10:22
Популярный среди белгородцев пляж закрыли для отдыха и купания
Сегодня, 14:17
Директором белгородской компании заинтересовались в центральном СК
Сегодня, 14:04
Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей
Сегодня, 13:04
Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
Сегодня, 13:03
"