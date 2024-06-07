Мэрия Белгорода судится с бизнесменом из-за незаконной парковки у центрального рынка

Участок расположен на улице 50-летия Белгородской области, напротив Центрального рынка. Мэрия просит суд оставить за ней право самостоятельно снести шлагбаум и взыскать неустойку в размере 10 тысяч за день, если снос преграды предпринимателем в установленный срок будет не выполнен.