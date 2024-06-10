Вата — 20%, кирпич — 14%: как подорожали стройматериалы в Белгородской области?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
На оперативном совещании правительства Белгородской области 10 июня 2024 года обсудили рост цен на строительные материалы. Об этом рассказал замгубернатора Владимир Базаров.
По его словам, значительного роста стоимости стройматериалов нет. Отдельно выделились только две позиции: утеплитель и кирпич. На них цены выросли на 20% и 14% соответственно.
«Ежемесячно министерством строительства проводится мониторинг цен на строительные материалы. Значительного роста, более 10%, не наблюдается. За исключением минерал-ватного утеплителя — 20% рост и кирпича керамического — 14%», — рассказал Базаров.
Напомним, что годовая инфляция в Белгородской области, по данным Центробанка, составила 7,35% в апреле 2024 года.