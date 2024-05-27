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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Годовая инфляция в Белгородской области увеличилась до 7,35%

В апреле в Белгородской области дешевели огурцы и помидоры, но дорожали машины

27 мая 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

Годовая инфляция в Белгородской области увеличилась до 7,35%

По сравнению с мартом годовая инфляция в Белгородской области в марте увеличилась с 7,29% до 7,35%. Её уровень в регионе оставался ниже, чем в целом по стране (7,84%) и Федеральному округу (7,71%). Данные предоставил Центральный Банк.

Годовой рост цен на продовольственные товары снизился, в апреле он составил 8,98% по сравнению с мартом (9,07%). Это связано с тем, что произошло увеличение предложения огурцов и томатов на региональном рынке, связанное с расширением производства тепличных овощей как в самом регионе, так и в целом по стране.

Но наблюдался рост с 6,30% до 6,66% цен на непродовольственные товары. С 1 апреля 2024 стали строже правила параллельного импорта автомобилей. Это привело к росту стоимости на оформление ввозимых из стран ЕАЭС машин.

В апреле снизился с 6,19% до 5,91% годовой темп прироста цен на услуги. В апреле 2023 года в одном из городов Белгородской области увеличили плату за посещение детского сада. В апреле 2024 года индексация цен не проводилась. Поэтому цены на детские сады росли более медленно в апреле 2024 года по сравнению с прошлым месяцем.

Из-за обстрелов Белгорода в марте росли цены на мясо, молочку и билеты на поезда
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