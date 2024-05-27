В апреле в Белгородской области дешевели огурцы и помидоры, но дорожали машины

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Годовой рост цен на продовольственные товары снизился, в апреле он составил 8,98% по сравнению с мартом (9,07%). Это связано с тем, что произошло увеличение предложения огурцов и томатов на региональном рынке, связанное с расширением производства тепличных овощей как в самом регионе, так и в целом по стране.
Но наблюдался рост с 6,30% до 6,66% цен на непродовольственные товары. С 1 апреля 2024 стали строже правила параллельного импорта автомобилей. Это привело к росту стоимости на оформление ввозимых из стран ЕАЭС машин.
В апреле снизился с 6,19% до 5,91% годовой темп прироста цен на услуги. В апреле 2023 года в одном из городов Белгородской области увеличили плату за посещение детского сада. В апреле 2024 года индексация цен не проводилась. Поэтому цены на детские сады росли более медленно в апреле 2024 года по сравнению с прошлым месяцем.