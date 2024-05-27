В апреле в Белгородской области дешевели огурцы и помидоры, но дорожали машины

Годовой рост цен на продовольственные товары снизился, в апреле он составил 8,98% по сравнению с мартом (9,07%). Это связано с тем, что произошло увеличение предложения огурцов и томатов на региональном рынке, связанное с расширением производства тепличных овощей как в самом регионе, так и в целом по стране.