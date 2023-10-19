Инфляция в Белгородской области увеличилась, но осталась ниже, чем по РФ

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В Белгородской области в сентябре годовая инфляция выросла до 5,19%. На её рост повлияли ослабление рубля и увеличение оптовых цен на топливо. Несмотря на это, инфляция в регионе ниже, чем в ЦФО (6,1%) и в целом по стране (6%).
Согласно данным регулятора, инфляция ускорилась до 5,37% в сентябре. Месяцем ранее показатель составлял 3,79%. В частности, подорожали импортные компоненты кормов и оборудования, из-за чего выросли издержки. Это повлияло на стоимость мяса птицы, свинины и яиц. Из-за ослабления рубля подорожали поставки импортных продуктов, поэтому в цене выросли бананы, апельсины и лимоны.
Непродовольственные товары тоже выросли в цене. В этом сегменте рынка инфляция ускорилась до 4,36% в сентябре с 3,39% в августе. Сильнее всего подорожали автомобили, а также топливо. Ускорился и рост цен на медикаменты. На этом сказалось ослабление российской валюты.
В сфере услуг — обратная ситуация. Годовой темп прироста цен в регионе снизился до 6,74%. В августе этот показатель составлял 7,51%. В России и ЦФО в частности, напротив, наблюдается увеличение показателя.