Инфляция в Белгородской области увеличилась, но осталась ниже, чем по РФ

В Белгородской области в сентябре годовая инфляция выросла до 5,19%. На её рост повлияли ослабление рубля и увеличение оптовых цен на топливо. Несмотря на это, инфляция в регионе ниже, чем в ЦФО (6,1%) и в целом по стране (6%).