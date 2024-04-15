Белгородская область оказалась в аутсайдерах по динамике потребительского спроса

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В Белгородской области в 2023 году потребительский спрос в реальном выражении не изменился. Из-за этого регион попал на 83-е место федерального рейтинга. В то же время в минувшем году среднестатистический белгородец тратил в месяц 32,6 тыс. рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья лучший результат показала Воронежская область — 46-е место. За год потребительский спрос здесь увеличился на 4,1%, а жители тратили в месяц около 36 тыс. рублей.
Остальные регионы ЦЧР расположились ближе к концу рейтинга. Тамбовская область заняла 77-е место с динамикой спроса в 1% и среднедушевыми тратами в 28,3 тыс. рублей в месяц. Курская область стала 79-й (+0,9% и 30 тыс. рублей), а Липецкая — 81-й (+0,6% и 33,9 тыс. рублей).
В пятёрке лидеров рейтинга по динамике потребительского спроса оказались Ингушетия (+17,2%), Тюменская область (+14,8%), Адыгея (+12,4%), Ставропольский край (+12,4%), Ямало-Ненецкий АО (+11,8%). Уменьшились показатели только в Ненецком АО (-2,4%) и Брянской области (-1,9%).
В среднем по РФ динамика составила 6,2%. Среднемесячные среднедушевые потребительские траты сложились в сумме 37,1 тыс. рублей.
Как уточнили в федеральном агентстве, динамику рассчитывали по изменению объёма потребительских трат, скорректированных на инфляцию. Данные по среднемесячным тратам взяли из сведений по обороту розничной торговли, объёму платных услуг для населения, расходов на кафе и рестораны.