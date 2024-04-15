Белгородская область оказалась в аутсайдерах по динамике потребительского спроса

В Белгородской области за год не изменился показатель потребительского спроса

В среднем по стране показатель увеличился на 6,2%, а в Белгородской области остался прежним. Из-за этого регион не только пропустил вперёд соседей по Центральному Черноземью, но и попал в пятёрку тех, кто замыкает рейтинг РИА «Новости».

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